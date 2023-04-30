Мнение: О важной победе Китая (и России)… Вот так и надо выигрывать в «шахматы»?

Даже далёкие от мира ладей и ферзей люди узнали сегодня, что китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории чемпионом мира по шахматам из КНР. Это, несомненный успех.

Казалось бы, причём тут #победа России?

Но поговорим о других шахматах — геополитических.

Что происходит сейчас на «Великой шахматной доске», где главенство #США ещё совсем недавно казалось неоспоримым?

На днях советник по национальной безопасности Джейк Салливан на выступлении в Белом доме признал структурные проблемы американской экономики: деиндустриализацию, отставание в критических отраслях, зависимость от торговых партнёров и уязвимость поставок сырья, неготовность к климатическим изменениям и социально-экономические проблемы в самих США. По словам вашингтонского чиновника, американская рыночная экономика проигрывает централизованным инвестициям китайского правительства.

«Сегодня Соединённые Штаты производят только 4% лития, 13% кобальта, 0% никеля и 0 0% графита, необходимых для удовлетворения текущего спроса на электромобили. Между тем, более 80% критически важных полезных ископаемых перерабатываются одной страной, Китаем. Цепочки поставок чистой энергии рискуют превратиться в оружие так же, как нефть в 1970-х годах или природный газ в Европе в 2022 году», — отметил Джейк Салливан.

Что из этого следует? Ранее план сдерживания Китая состоял предположительно из четырёх разделов:

1. «Цветные революции» и вооружённые столкновения в регионах, куда #Китай направлял свои инвестиции и мягкую силу. Арабская весна на Ближнем Востоке, перевороты в Африке, беспорядки в Шри-Ланке и Мьянме. Любое расширение китайского влияния можно было пресечь сменой власти в стране. Это же касается стран, через которые проходят китайские сухопутные транспортные коридоры.

2. Гонка вооружений и «сдерживание на грани войны», которое должно было разбалансировать централизованную и огосударствленую китайскую экономику необходимостью направлять ресурсы на армию и ВПК, подобно тому, как это же перенапрягло плановую советскую. В Азиатско-тихоокеанском регионе создавались разные военно-политические союзы антикитайской направленности — QUAD, AUKUS и т.п.

3. Разрыв поставок углеводородов и энергетический кризис в Китае. Так было в момент прекращения импорта угля из Австралии в 2021 году (основного поставщика на китайский рынок), это же могло произойти с поставками нефти с Ближнего Востока через контролируемые западом проливы.

4. И наконец, сдерживание развития китайской микроэлектроники и передовых технологий вообще, на чём были сконцентрированы усилия трёх последних администраций Белого дома.

Но в выступлении советника Президента США по безопасности Джейка Салливана фактически признаётся провал этой стратегии:

— дефицит углеводородов ускорил энергопереход в Китае, а поставщики нефти и других критических товаров не хотят отказываться от огромного китайского рынка;

— перевороты не всегда удаются: в Мьянме, Казахстане, Иране удержали власть партнёры Пекина, а в некоторых местах Китай участвовал в прекращении уже разгоревшихся конфликтов – например в Эфиопии;

— западный ВПК оказался не таким сокрушительно мощным: выяснилось, что объёмы его производства недостаточны в тех случаях, когда конфликт переходит в затяжную форму, как «украинский кризис».

Что же до микроэлектроники и других технологий, то Джейк Салливан де-факто признаёт более высокую эффективность адресных государственных инвестиций в их развитие по сравнению с частными. Как и призщнаёт растущую зависимость США от Китая по целому ряду ключевых компонентов для высокотехнологичных производств, очень важных для Америки. И это прозвучало в Белом доме!

Более того, Штаты не смогли раздавить и «младшего партнёра» Пекина. Ни экономическими санкциями, ни военной поддержкой Украины. И теперь, по свидетельству западных дипломатов, Вашингтон вынужден умерять амбиции.

Как утверждает французская газета Monde со ссылкой на европейского дипломата, теперь в Вашингтоне считают, что Украине не стоит вступать в #НАТО, а возможные территориальные приобретения, которых Киев планирует добиться в ходе контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров. Более того, согласно словам собеседника издания, Вашингтонская администрация теперь хочет добиться к лету 2024 года, в преддверии президентских выборов в США, некоторой стабилизации ситуации на территории Украины. То есть, прежние планы «нанести России военное поражение» и вынудить её «сдаться», непублично признаются несостоятельными?

Понятно, что здесь дело не только и даже не столько в предстоящих выборах. Увязнув в «украинском кризисе», Вашингтон оказался в роли догоняющего в более важном для себя регионе — Юго-Восточной Азии. Из-за чего теперь хотел бы как-то свернуть эскалацию в Европе, чтобы высвободить ресурсы. Два масштабных конфликта одновременно Штаты уже не выдержат.

И этот «отказ от амбиций сверхдержавы» можно считать победой России?

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