Мнение: Китайская гегемония

Аллес, господа! Ян Непомнящий – всё, Динь Лижень – чемпион. А учитывая, что в женских шахматах уже давно безраздельно властвуют китаянки – можно говорить о наступлении “китайской гегемонии” в шахматах. Теперь оба чемпиона мира, и у мужчин, и у женщин – из Китая. Как в свое время так же безраздельно в шахматах царил СССР.

Правда, в последние несколько лет настоящий “шахматный бум” наблюдается в Индии, турниры испытывают настоящее нашествие молодых шахматных вундеркиндов оттуда. Так что китайской гегемонии может прийти на смену только индийская, но это не сразу.

Надо отдать должное маленькому китайцу Дину: он в этом матче только и делал, что отыгрывался, ни единого разу не вел в счете – но держался, не унывал, терпел, упрямо лез на рожон, нигде не играл уныло “на ничью” – и дотерпел до тайбрейка, где тоже терпел – и в самый решающий момент не подкачал, нанес решающий удар! Просто какой-то маленький гладиатор. Браво, Дин!

Что про нашего… Ян мне нравится. Этим матчем он не сообщил о себе ничего нового, а лишь еще раз доказал всему миру, что он по характеру – веселый раздолбай.

И это, как хотите, но на мой взгляд – даже мило. Непомнящий, каким бы диким это ни казалось современному мрачному обывателю, похоже, до сих пор воспринимает шахматы как… игру. Просто игру! И он просто теряется и не понимает, когда игра вдруг начинает идти “до полной гибели всерьез”, как оно и бывает в матчах за Титул. Внутренний ребенок Яна в таких ситуациях перегорает, ему становится неуютно, неприятно и противно. И Ян в такие моменты как будто теряет интерес к игре, лепит ходы “как бог на душу положит”, подставляет фигуры, зевает двухходовые угрозы…

Это такой протест внутреннего ребенка, что взрослые его обманули и опять заставили воевать, а не играть.

Так что Ян опять проиграл, и он, тем не менее, феномен. Ведь получается, что уже дважды ему удалось подняться так высоко только и исключительно за счет таланта, почти без участия Воли! Ян – это такой “солнечный мальчик” даже в свои почти 40. Как кто-то говорил про Бальмонта: “Он и работая – играет”.

Хорошо, что в мрачно сурьезной России еще рождаются такие люди. В самых дебрях суровых северных лесов, в городе Дебрянске.

Словом, хороший был матч, побольше бы таких.