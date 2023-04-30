Глава немецкого концерна – тёплая погода помогла Европе пережить зиму, но энергетический кризис не закончился

Пережить последний отопительный сезон Европе помогла тёплая погода, заявил глава немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер. Этому также поспособствовал экономичный подход домохозяйств и промышленных предприятий к расходованию ресурсов, заполненные газовые хранилища и увеличение импорта СПГ. Но энергетический кризис не закончился, так что необходимо и дальше прилагать все возможные усилия для его урегулирования, передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



AP

Глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер призвал власти Германии не останавливаться на достигнутом и продолжать прилагать все возможные усилия для урегулирования энергетического кризиса, ведь он ещё не закончен. Тёплая погода, экономичный подход домохозяйств и промышленных предприятий к расходованию ресурсов, заполненные газовые хранилища, а также увеличение импорта сжиженного природного газа помогли Европе пережить зиму, передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Но кризис ещё не завершился», — добавил Креббер. Так что необходимо с той же последовательностью наращивать инвестиции в энергетическую инфраструктуру: «Это касается и развёртывания, и расширения дополнительных мощностей для импорта газа». Европе нужны резервы, подчеркнул он.

Германия потребляет очень много газа, так что в прошлом году она сильнее всего пострадала из-за введения эмбарго на российские энергоресурсы. Концерн RWE помогал в решении этой проблемы, налаживая работу на терминале для приёма СПГ и тепловых станциях. В будущем же компания собирается строить газотурбинные электростанции, способные работать на водороде. Однако для развития этого вида энергетики понадобится, чтобы Берлин принял конкретные решения и определился с тем, как будет в будущем выглядеть водородная сеть и каким образом будет производиться оплата. На получение разрешения на строительство новых заводов понадобится несколько лет. «А время поджимает», — сетует Креббер.