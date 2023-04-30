 

Глава немецкого концерна – тёплая погода помогла Европе пережить зиму, но энергетический кризис не закончился

30.04.2023, 18:48, Новости дня
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Пережить последний отопительный сезон Европе помогла тёплая погода, заявил глава немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер. Этому также поспособствовал экономичный подход домохозяйств и промышленных предприятий к расходованию ресурсов, заполненные газовые хранилища и увеличение импорта СПГ. Но энергетический кризис не закончился, так что необходимо и дальше прилагать все возможные усилия для его урегулирования, передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten.


AP

Глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер призвал власти Германии не останавливаться на достигнутом и продолжать прилагать все возможные усилия для урегулирования энергетического кризиса, ведь он ещё не закончен. Тёплая погода, экономичный подход домохозяйств и промышленных предприятий к расходованию ресурсов, заполненные газовые хранилища, а также увеличение импорта сжиженного природного газа помогли Европе пережить зиму, передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Но кризис ещё не завершился», — добавил Креббер. Так что необходимо с той же последовательностью наращивать инвестиции в энергетическую инфраструктуру: «Это касается и развёртывания, и расширения дополнительных мощностей для импорта газа». Европе нужны резервы, подчеркнул он.

Германия потребляет очень много газа, так что в прошлом году она сильнее всего пострадала из-за введения эмбарго на российские энергоресурсы. Концерн RWE помогал в решении этой проблемы, налаживая работу на терминале для приёма СПГ и тепловых станциях. В будущем же компания собирается строить газотурбинные электростанции, способные работать на водороде. Однако для развития этого вида энергетики понадобится, чтобы Берлин принял конкретные решения и определился с тем, как будет в будущем выглядеть водородная сеть и каким образом будет производиться оплата. На получение разрешения на строительство новых заводов понадобится несколько лет. «А время поджимает», —  сетует Креббер.


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