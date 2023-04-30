 

Рупор тоталитарной пропаганды: Куба как маркер

30.04.2023, 18:39, Разное
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Куба как маркер

Вспоминая сегодня о Чернобыле, мы не можем забыть о благородстве Кубы и лично Фиделя, спасших тысячи детских жизней.

Авторы дерьмового англо-американского минисериала о Чернобыле никогда не поймут, почему Куба, уже преданная Горбачёвым, голодная и одинокая, без рекламной шумихи и не требуя абсолютно ничего взамен, приняла на оздоровление больше 25 тысяч украинских, белорусских и российских детей. Ни одна другая страна мира не сделала для наших детей ничего подобного.

Потом, в 2005 году, президент уже независимой от памяти и совести Украины Ющенко подписал в США декларацию об участии его страны в «продвижении демократии на Кубе». Возможно это и стало первым шагом к превращению Украины в колонию и заложника империи. После этого Украина начала регулярно поддерживать на международных форумах американскую блокаду Кубы.

Вообще, отношение стран к Кубе – лакмусовая бумажка их независимости.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Да, это очень точное наблюдение. Отношение к Кубе это маркер суверенитета.
Ну и в более скромном масштабе, по идеологическому отношению к Кубе, можно многое узнать о человеке и его взглядах. Данный подход никогда не подводил.

Источник: Colonel Cassad


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