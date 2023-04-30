Шведская IKEA по ошибке месяц продавала товары из Белоруссии

Покупатели из Гётеборга больше месяца покупали товары белорусско-туркменского бренда Swed House в гипермаркете всемирно известной сети IKEA.

Поначалу менеджмент сети и покупатели не подмечали подмену, позже некоторые из них начали читать этикетки товаров и заметили незнакомые для себя географические топонимы и названия брендов: Пинск, Гомельдрев, МТЗ, Белшина.

– Кто-нибудь знает, что за производитель Homeldrev? У них такая прекрасная стенка, – написал в комментарии на сайте сети пользователь Olaf.

После этого сообщения администрация магазина провела ревизию и заметила, что вместо IKEA на прилавках оказались товары Swed House. В результате расследования выяснилось, что подмена вызвана логистической ошибкой во время ухода компании из Белоруссии. Оригинальные товары остались в Минске, а в Швецию попали белорусские аналоги.

Компания официально извинилась перед потребителями и пообещала по возможности заменить товары, но большинство покупателей отказались от предложения.

– Не надо ничего менять. Лучше закройте IKEA и откройте Swed House, – прокомментировала Regina.

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