 

Шведская IKEA по ошибке месяц продавала товары из Белоруссии

30.04.2023, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Покупатели из Гётеборга больше месяца покупали товары белорусско-туркменского бренда Swed House в гипермаркете всемирно известной сети IKEA.

Поначалу менеджмент сети и покупатели не подмечали подмену, позже некоторые из них начали читать этикетки товаров и заметили незнакомые для себя географические топонимы и названия брендов: Пинск, Гомельдрев, МТЗ, Белшина.

– Кто-нибудь знает, что за производитель Homeldrev? У них такая прекрасная стенка, – написал в комментарии на сайте сети пользователь Olaf.

После этого сообщения администрация магазина провела ревизию и заметила, что вместо IKEA на прилавках оказались товары Swed House. В результате расследования выяснилось, что подмена вызвана логистической ошибкой во время ухода компании из Белоруссии. Оригинальные товары остались в Минске, а в Швецию попали белорусские аналоги.

Компания официально извинилась перед потребителями и пообещала по возможности заменить товары, но большинство покупателей отказались от предложения.

– Не надо ничего менять. Лучше закройте IKEA и откройте Swed House, – прокомментировала Regina.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05.22 / Санкт-Петербург готовится к 350-летию Петра I

13.03.23 / Гламурный смоки-айз или эффект сахарной ваты: лучшие идеи розового макияжа, который станет хитом этой весны

19.04.21 / Кипр как возможная замена турецких пляжей

03.11.21 / Операторы связи повысят тарифы на отказ от платных услуг

14.02.22 / В порядке едва живой очереди

13.05.22 / Байден потребовал от Тихановской прекратить предоставлять территорию Беларуси для российских войск

15.06.22 / Мнение: “Газпром” сокращает поставки газа в Европу

24.11.21 / Мнение: О чОтких доказательствах, что вакцина от Pfizer – фуфло

05.03.23 / Миллионы пожилых американцев так и не заработали себе право на пенсию

29.12.22 / Кортни Кардашьян выложила новые фото с Трэвисом Баркером с празднования Рождества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика