Главный девиз — пусть все идет своим чередом: Таро-прогноз на первую неделю мая

Первая неделя мая 2023 года обещает стать достаточно размеренным периодом, когда все будет идти своим чередом. Если человек не станет опускать руки и пренебрегать помощью со стороны, то ему удастся добиться неплохих успехов в профессиональной сфере и личных отношениях. Можете смело пускать на самотек любые дела, которым ранее уделяли немало внимания. Более подробный Таро-прогноз на ближайшие семь дней читайте в нашей статье.

Овен

Согласно карте «Правосудие», Овнам на этой неделе предстоит оценить результат своих трудов, а также провести работу над ошибками. Чтобы избежать оплошностей в будущем, постарайтесь отказаться от проявления халатности.

О том, что начало недели будет наполнено удачей и новыми возможностями, говорит аркан «Солнце». Счастливые перемены ожидают в первую очередь тех людей, которые давно мечтали изменить свое финансовое положение.

«Маг» в раскладе является символом оптимизма и решительных действий. Для Овна карта также сулит достижение поставленных задач, даже если раньше на это не хватало времени и сил.

Телец

Карта «Сила» говорит Тельцу о том, что в ближайшее время стартует благоприятный период для активной работы. Даже если на пути будут возникать препятствия, вы справитесь с ними без особых трудностей.

Распрощаться с прошлым и поставить точку в затянувшемся конфликте представителей знака призывает карта «Смерть». Также аркан может символизировать возрождение и выгодные возможности.

В середине недели Тельцам рекомендуется опасаться любых соблазнов – об этом говорит карта «Дьявол». Речь может идти как о вредных привычках, так и о желаниях совершить необдуманные траты.

Близнецы

«Колесница» среди старших арканов говорит о том, что до достижения заветной цели Близнецам осталось совсем чуть-чуть. Завершите неделю на положительной ноте, чтобы не отпугнуть удачу.

Совершить серьезный шаг, находясь на перепутье, Близнецов призывает карта «Влюбленные». Помните, что права на ошибку у вас нет, а значит, не стоит относиться к выбору дальнейшего пути легкомысленно.

Получить вознаграждение за проделанную работу предстоит тем, кто проявляет честность в повседневной жизни – толкование по аркану «Правосудие». Также аркан напоминает, что важные решения стоит принимать самостоятельно.

Рак

Раку не стоит бояться карты «Смерть» в раскладе, ведь она сулит перерождение, а также призывает человека впустить в жизнь перемены. Извлеките из прошлого ценные уроки и отпустите его, сосредоточившись на настоящем.

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Позитивное начало недели обещает и карта «Маг». Отныне вы сможете в полной мере использовать свои таланты, так что не пренебрегайте возможностью чаще заниматься творческой деятельностью.

А вот «Император» говорит о том, что Раку не повредит осторожность. Расставьте приоритеты и не пытайтесь угнаться за двумя зайцами одновременно, иначе вы рискуете разочароваться сразу во всем.

Лев

Если верить карте «Суд», для Льва в скором времени настанет период освобождения. Наконец вы сможете завершить дела, которые тянутся прямиком из прошлого, а также выиграть судебные разбирательства.

По карте «Маг» представителям огненной стихии удастся не только покорить новые вершины, но и завоевать сердца окружающих. Не бойтесь заявить о себе во всеуслышание: оставаться в тени будет крайне опрометчиво.

Не медлить и поставить точку в делах, которые подошли к логическому завершению, Львов призывает карта «Смерть». В противном случае вы рискуете осознать, что жизнь изменилась, а вы продолжаете топтаться на месте.

Дева

«Дурак» сулит Деве счастливую случайность, из которой она сможет извлечь большую выгоду. Под этим толкованием можно подразумевать перспективы для карьерного роста, получение наследства или внезапный выигрыш в лотерею.

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Аркан «Солнце» завершает неделю, обещая представителям стихии Земли новые возможности. Впрочем, для начала придется столкнуться с финансовыми трудностями.

Символом временной паузы для Дев стала карта «Повешенный». В ближайшие дни вам стоит отказаться от работы, чтобы скорректировать свои дальнейшие планы и подтянуть хвосты.

Весы

Раскрыть свои таланты и обрести собственный путь к счастью Весов призывает карта «Маг». Постарайтесь не обременять окружающих своими проблемами в надежде быстрее справиться с трудной работой.

О важности сохранять терпение Весам напоминает «Верховная жрица». Не нужно начинать рабочую неделю с активных действий – лучше подумайте, как вы можете делегировать свои обязанности.

Временные трудности, при которых рекомендуется придерживаться золотой середины во всем, обещает Весам «Умеренность». Если вы будете грамотно взвешивать каждый свой шаг, то успех не обойдет вас стороной.

Скорпион

«Смерть» среди старших арканов завершает неделю и призывает Скорпиона освободиться от груза прошлого. Смело избавляйтесь от всего, что вам не понадобится в будущем и не бойтесь шагнуть навстречу неизвестности.

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Проявлять честность представителям водной стихии советует карта «Правосудие». Таким образом вы сможете не только избавиться от большинства проблем, но и обрести долгожданное счастье.

О том, что в скором времени жизнь Скорпиона заиграет новыми красками, говорит аркан «Императрица». Главное, не торопите события, а просто наслаждайтесь тем, что имеете на руках.

Стрелец

Для Стрельцов карта «Правосудие» обещает расставить все по своим местам. Отныне вы можете не сомневаться, что все ваши обидчики будут наказаны, а добро – вознаграждено сторицей.

Призывом уединиться и скорректировать планы на будущее для представителей знака стал аркан «Отшельник». Время, которое вы проведете наедине с собственной персоной, окажется даже полезнее, чем если бы вы трудились в поте лица.

Воздержаться от высокомерия Стрельцов призывает карта «Умеренность». Проявляйте последовательность и дипломатичность при общении с окружающими, если хотите уберечь себя от проблем.

Козерог

Динамичное завершение недели Козерогу обещает старший аркан «Колесница». Настала пора совершить последний рывок на пути к желаемому результату, а вот непрошеные советы лучше игнорируйте.

О важности принятия спокойных и взвешенных решений говорит карта «Верховная жрица». В ближайшее время вы сможете повлиять на группу людей и даже стать для них лидером, если примете мудрое решение.

Завершение трудного периода Козерогу сулит аркан «Мир». Настала пора начинать получать подарки от судьбы за проявленное упорство, терпение, честность и целеустремленность.

Водолей

«Повешенный» в раскладе призывает Водолея переключить внимание с основной работы на хобби. Сейчас вы находитесь в тупиковой ситуации, поэтому будет разумно отвлечься от тяжелой деятельности.

Карта «Мир» описывает ситуацию безграничного счастья и безмятежности. Не забывайте прислушиваться к интуиции. Шестое чувство подскажет вам, как избежать проблем.

Время перемен Водолею обещает аркан «Влюбленные». Старайтесь принимать решения, не торопясь, прислушиваясь к своим чувствам и анализируя происходящие события.

Рыбы

Карта «Суд» обещает все расставить по своим местам. Отныне ничто не помешает Рыбам обрести свободу, а также освободиться от груза лишней ответственности, который сковывал движения.

О том, что в начале недели не стоит спешить с выводами, говорит карта «Отшельник». Начните май с раздумий о том, чего бы вы хотели добиться за ближайшие несколько месяцев.

«Влюбленные» – символ выбора, который скажется на дальнейшей судьбе. Если Рыбы не хотят ошибиться, то им следует прислушиваться к собственному сердцу, придерживаясь принципов и намеченных целей.