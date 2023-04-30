LG представил 15-дюймовый ноутбук LG Gram SuperSlim с OLED-дисплеем

Новый ноутбук LG Gram SuperSlim с 15-дюймовым экраном уже представлен общественности, его толщина составляет 10,9 мм, а вес – 990 грамм.

Отмечается, что в ноутбуке установлен 12-ядерный процессор Core i7-1360P и OLED-дисплей с разрешением Full HD. Чтобы сделать его настолько тонким, насколько это возможно, компания использовала аккумулятор емкостью 60 Втч.

LG решила не раскрывать информацию о времени автономной работы, однако ожидается, что устройство проработает не менее шести часов при средней нагрузке.

LG Gram SuperSlim доступен с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Цена новинки: $1,700.