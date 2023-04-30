 

LG представил 15-дюймовый ноутбук LG Gram SuperSlim с OLED-дисплеем

30.04.2023, 18:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый ноутбук LG Gram SuperSlim с 15-дюймовым экраном уже представлен общественности, его толщина составляет 10,9 мм, а вес – 990 грамм.

Отмечается, что в ноутбуке установлен 12-ядерный процессор Core i7-1360P и OLED-дисплей с разрешением Full HD. Чтобы сделать его настолько тонким, насколько это возможно, компания использовала аккумулятор емкостью 60 Втч.

LG решила не раскрывать информацию о времени автономной работы, однако ожидается, что устройство проработает не менее шести часов при средней нагрузке.

LG Gram SuperSlim доступен с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Цена новинки: $1,700.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Появились сообщения об отравлении детей в одной из школ Петербурга

05.03.21 / Россия ведет дипломатически-вакцинационную игру – Данилов

07.09.21 / Эксперт оценил предложение «Единой России» об отмене обязательного техосмотра

03.09.21 / Morgenshtern: Самая дорогая реклама со мной стоила чуть больше $1 млн

26.12.20 / Венгрия и Словакия объявили о старте вакцинации от COVID-19 на день раньше, чем планировала Еврокомиссия

30.07.20 / В РФ запустили образовательную платформу для обучения волонтеров

01.06.21 / Чубаров отреагировал на решение “суда” в Крыму, которым его приговорили к шести годам колонии

07.07.21 / Минобрнауки решило провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022

30.06.21 / ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников

22.03.21 / Ученые создали ИИ для управления экзоскелетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика