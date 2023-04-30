Как превратить дневной образ в вечерний: хитрости, не требующие усилий

Иногда бывает так, что нужно идти на работу в офис, а затем сразу же после работы отправиться на вечеринку. Именно поэтому очень важно знать то, как можно быстро сменить дневной образ на вечерний.

Это достаточно просто сделать, нужно только лишь знать определенные хитрости. Вот насколько лайфхаков, которые помогут сменить дневной образ на вечерний, не прикладывая слишком много усилий.

Выбрать темный цвет в качестве основы

Темные тона являются универсальным вариантом. Это именно то, что требуется нам в течение дня. Черный цвет выглядит элегантно, стильно и роскошно. Кроме того, такой наряд можно легко превратить в вечерний образ, просто добавив стильные аксессуары. Это позволит придать наряду утонченный вид.

Отлично смотрится блуза с круговым вырезом вместе с брюками. Однако черный является не единственным элегантным цветом. Отличным решением станет темно-синий, серый и даже темно-фиолетовый. Все это поможет добавить образу дополнительный стиль.

Правильно подобранная обувь

Если после работы есть планы на вечер, то не стоит надевать на работу обувь на каблуках, так как за день ноги могут сильно устать.

Лучше всего остановить свой выбор на мокасинах или кроссовках на работу. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно на протяжении всего дня. На вечер нужно надеть туфли на каблуках. Такая обувь довольно яркая и поможет украсить образ.

Туфли на шпильке помогут сделать даже самый простой и непринужденный наряд действительно роскошным.

Грамотно подобранный верх

Для создания красивого и роскошного офисного стиля подойдет блейзер. Это поможет сделать образ элегантным и позволит выглядеть формально.

Вечером можно надеть байкерскую куртку. Косуха станет отличным решением, чтобы весело провести время вместе со своими друзьями.

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В любом случае нужно выбирать остальную часть одежды так, чтобы она идеально подходила как для дня, так и для вечера.

Сменить аксессуары

Грамотно подобранные аксессуары помогут буквально мгновенно преобразить весь образ.

Чтобы пойти в офис, стоит выбрать что-то более минималистское и сдержанное. Для вечернего выхода желательно выбрать украшение, которое поможет украсить образ и сделать его более эффектным. Отличным решением станет роскошное колье или же длинные серьги.

Стоит выбирать аксессуары с интересным дизайном, которые помогут придать создаваемому образу изюминку.

Клатч или небольшая сумка помогут изменить наряд. Важно, чтобы при этом создаваемый образ был единым.

Прическа

Если собрать волосы, то это может придать более элегантный вид, а также выделить аксессуары, если выберете эффектное колье или же серьги.

Совсем необязательно делать громоздкую прическу. Можно выбрать просто конский хвост или же пучок.

Красная помада

Это поможет привнести чувственность в совершенно любой создаваемый образ и позволит выглядеть великолепно.

Большим преимуществом красной помады является то, что можно практически мгновенно превратить дневной макияж в вечерний и выглядеть ярко и роскошно. Весь остальной макияж можно оставить максимально естественным. Это позволит выглядеть свежо, элегантно и утонченно.