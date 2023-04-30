 

Всего один ломтик сыра в день поможет забыть о гипертонии – турецкое издание

30.04.2023, 14:15, Разное
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Turkiye сообщает, сыр является важной частью турецкой кухни и источником многих полезных для здоровья веществ. В нем содержатся кальций, белок и витамины D, K и A, необходимые для здоровья костей, мышц и зубной эмали.

Исследователи обнаружили, что антиоксидантные свойства сыра могут помочь снизить кровяное давление, а также защитить здоровье сердца. Кроме того, продукт содержит пробиотические бактерии, которые поддерживают здоровое пищеварение и снижают уровень холестерина. Польза для здоровья различных видов сыра также различна.


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