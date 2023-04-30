Всего один ломтик сыра в день поможет забыть о гипертонии – турецкое издание

Turkiye сообщает, сыр является важной частью турецкой кухни и источником многих полезных для здоровья веществ. В нем содержатся кальций, белок и витамины D, K и A, необходимые для здоровья костей, мышц и зубной эмали.

Исследователи обнаружили, что антиоксидантные свойства сыра могут помочь снизить кровяное давление, а также защитить здоровье сердца. Кроме того, продукт содержит пробиотические бактерии, которые поддерживают здоровое пищеварение и снижают уровень холестерина. Польза для здоровья различных видов сыра также различна.