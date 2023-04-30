 

Банк России чипирует крупные купюры

30.04.2023, 13:33, Разное
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В новые купюры номиналом 2000 и 5000 рублей внедрят чип, позволяющий отслеживать их местоположение.

Он активируется при наличии рядом практически любого умеренно-ощутимого магнитного поля – ожидается, что купюры при обычном их использовании будут подавать сигналы в ЦБ не реже раза в месяц.

При обнаружении подозрительных скоплений банкнот информация в автоматическом режиме будет передаваться в местное отделение прокуратуры, полиции и налоговой службы для проведения проверки. Такая мера, по мнению экспертов, позволит предотвращать экономические преступления и снизит уровень коррупции.

Министерство финансов полностью поддерживает инициативу Центробанка, ведь в перспективе чипы помогут отслеживать потоки наличных денег физлиц и в нужный момент изымать из оборота их излишки.

Если всё пойдёт по плану, в течение 4 лет чипированные купюры заменят в обороте около 80% обычных банкнот. Затем чипы начнут внедрять в купюры номиналом 1000 и 500 рублей.

– Россия станет первой страной в мире, которая внедрит систему физического отслеживания наличных, что в очередной раз доказывает её технологическое и управленческое лидерство, – отмечают в Центробанке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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