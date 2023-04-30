Доктор Кох рассказал про риск повреждения печени при приеме некоторых витаминов и добавок

Наталья Кох, научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН, рассказала, что некоторые витамины могут вызвать повреждение печени при чрезмерном приеме.

Доктор Кох заявила, что жирорастворимые витамины могут повышать риск повреждения печени. Витамин А, например, может вызвать повреждение печени при чрезмерном употреблении.

Специалисты также заявили, что чрезмерное количество витамина Е может привести к воспалению. Точный диагноз может поставить только врач.

Наталья Кох рекомендует проконсультироваться со специалистами, чтобы выбрать подходящие конкретно для определенного человека витамины и пищевые добавки.