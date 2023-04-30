 

Доктор Кох рассказал про риск повреждения печени при приеме некоторых витаминов и добавок

30.04.2023, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наталья Кох, научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН, рассказала, что некоторые витамины могут вызвать повреждение печени при чрезмерном приеме.

Доктор Кох заявила, что жирорастворимые витамины могут повышать риск повреждения печени. Витамин А, например, может вызвать повреждение печени при чрезмерном употреблении.

Специалисты также заявили, что чрезмерное количество витамина Е может привести к воспалению. Точный диагноз может поставить только врач.

Наталья Кох рекомендует проконсультироваться со специалистами, чтобы выбрать подходящие конкретно для определенного человека витамины и пищевые добавки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.22 / “Очень тяжело”: Стали известны последние слова Шатунова перед смертью

22.08.22 / Мнение: Ночь перед тревогой

27.06.22 / Мнение: Война на Украине. Сводка 26.06.2022

11.08.20 / Антисемитизм всё глубже проникает в немецкое общество

24.12.20 / Альбина Джанабаева, Дарья Мороз и другие знаменитости провели день в роли продавцов и курьеров ради благотворительности

26.12.22 / «Посоветуемся с родными на праздниках» — республиканские политики не решаются вступить в президентскую гонку против Трампа

28.05.21 / “Эта неделя год назад”: Джиджи Хадид показала, как выглядела перед родами

03.04.22 / Она подарила ему дочь, а он работает на износ ради ее лечения: история любви Заворотнюк и Чернышева

16.06.21 / Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе вышли в свет через два года после расставания

13.01.23 / Это конец: Настоявшая на разводе Подольская удирает из дома с вещами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика