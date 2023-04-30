Рупор тоталитарной пропаганды: Вопрос о репарациях Германии Польше не закрыт

Вопрос о репарациях Германии Польше не закрыт

Если вы думаете, что вопрос о репарациях в Польше закрыт, вы очень ошибаетесь. Во вторник, 18 апреля польское правительство приняло постановление о необходимости решения вопроса о репарациях, компенсациях и возмещениях в связи с нападением Германии на Польшу в 1939 году и последующей немецкой оккупации.

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"Принятое во вторник постановление о репарациях станет основой для подготовки очередной дипломатической ноты, адресованной правительству Германии", – заявил польский заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик (Arkadiusz Mularczyk).

То есть, несмотря на заявление Германии о том, что ни о каких репараций не может быть и речи, поскольку все возможные извинения уже были принесены, а Польша получила полную компенсацию в виде немецких восточных земель, польское правительство под разными предлогами продолжает беспокоить немцев своими претензиями.

Конечно же Польша никаких репараций не получит, потому что в противном случае другие пострадавшие во Второй мировой войне страны последовали бы ее примеру, а на удовлетворение претензий всех потерпевших Берлину, естественно, не хватит денег. Но репарации – это только предлог. Польские власти вовсе не так глупы и наивны, как может показаться. Основная цель – истощение Германии, ослабление ее политической воли, унижение. Зачем?

Германия отказалась возглавить помощь Украине в развернувшемся на территории Украины конфликте США с Россией. Германия изначально была против санкций против России и лишь подчинилась решению большинства, но самое главное – Германия неоднократно обращала внимание польской стороны, что многие потомки немцев, живших в свое время в Нижней Силезии, мечтают вернуться на свою историческую родину, на свою землю.

Видимо, в качестве ответа Войско Польское в марте провело на западных территориях очередные учения с имитацией действий противника с западного направления. "В конце марта Генеральный штаб Войска Польского организовал военные учения на случай вооруженного нападения с запада. (…) Готовится наступление, направленное на захват города Щецин и его морского порта, а также аэропорта Щецин-Голенюв. Войска "агрессора” начинают разведывательные действия", – сообщило Минобороны.

Конечно, мы не говорим о какой-либо агрессии со стороны нашего западного соседа. Само проведение этих учений могло стать для Германии шоком. Но как часть плана по унижению Берлина(со ссылкой на события 1939 года и мнимое генетическое недоверие поляков к их западному соседу) маневры свою задачу выполнили.

Продолжая тему военных маневров, отметим, что 12-23 июня под руководством Германии пройдут многонациональные учения Air Defender-2023. Уже сейчас их называют крупнейшими совместными учениями войск НАТО в истории.

Для учений зарезервировано воздушное пространство Германии в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Мекленбург-Передняя Померания и Бавария. Кроме того, будут задействованы авиабазы в Великобритании, Чехии, Эстонии, Латвии и западной Польше.

Иными словами, июньские учения Defender-2023 могли бы стать своеобразным продолжением мартовских маневров польской армии, но на этот раз с вторжением на территорию „западного врага”. Это выглядит так, что Польша с союзниками по НАТО вторгается на территорию Германии, в связи с чем многие интернет-СМИ пришли к выводу, что Польша готовит нападение на Германию для аннексии их земель в качестве репараций за Вторую мировую войну.

Значение имеет также тот факт, что немецкая армия сегодня слабее, чем когда-либо ранее; изнурительная борьба с последствиями санкций, энергетический и экономический кризисы, передача практически всей своей боевой военной техники Украине – все это низвергло Германию с позиции лидера ЕС, место которого теперь хочет занять Польша, до положения аутсайдера.

Будем надеяться, что выводы, сделанные представителями иностранной прессы, ошибочны, поскольку польская армия, несмотря на заверения наших политиков, находится далеко не в лучшем состоянии. Помимо схожих с немецкими негативными факторов, военная промышленность Польши разрушается также из-за неумелых действий нашего правительства и лоббирования им интересов США, которые, кстати говоря, заинтересованы в экономическом и моральном уничтожении Германии как сильного соперника и непослушного вассала. Именно положение покорного представителя интересов США позволяют режиму Дуды-Моравецкого реализовать свои амбициозные планы. Польша смело портит отношения с соседями.

Теперь, видимо, настало время для серьезного конфликта с Германией. При молчаливом (или тщательно спланированном) согласии США предстоящие учения НАТО Defender – 2023 будут выглядеть как агрессивный жест по отношению к Германии

На самом деле, это не Польша, а США пытаются унизить и растоптать репутацию Германии. И хотя главное беспокойство, которое Польша причиняет на данный момент Германии – это репарации, Берлину стоит подготовиться к новым вызовам.

Муссирование темы репараций преподносится в Польше как забота государства о своих гражданах, их благополучии и восстановлении исторической справедливости. Однако при ближайшем рассмотрении за действиями нашего правительства можно увидеть совсем иные мотивы. Их заботит вовсе не благополучие своих граждан. Поляки, как всегда, не получат ничего, кроме обещаний. Как мы никогда не дождались признания вины или извинений за Волынскую резню, так и от Германии поляки не получат никаких репараций – и снова останутся ни с чем.

(с) Марек Галась

https://inosmi.ru/20230430/reparatsii-262586031.html – цинк

https://dziennik-polityczny.com/2023/04/27/galas-usa-planuje-zniszczyc-niemcy-rekami-polakow/ – оригинал на польском

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