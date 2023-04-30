 

Telegram сделает секретные чаты платными

30.04.2023, 11:33, Разное
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Мессенджер Telegram в ближайшее время сделает секретные чаты платными в связи с большим спросом на них.

Вскоре инициировать такой диалог смогут только пользователи с премиум-аккаунтом, а если его срок закончится, переписка немедленно будет рассекречена.

Разработчики полагают, что если пользователи готовы платить даже за эмодзи около своего ника, то безопасные секретные чаты тем более должны быть платной функцией. Кроме того, у компании растут расходы на оборудование, которое теперь заводится с использованием параллельного импорта.

– Компенсировать расходы на обеспечение безопасности секретных чатов становится всё сложнее и сложнее. Алгоритмы end-to-end шифрования – это не право каждого, а по сути роскошь, поэтому мы вынуждены будем рассекретить все подобные зашифрованные чаты, включая удалённые, если их владельцы не приобретут премиум-аккаунты, – сообщил источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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