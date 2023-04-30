Мнение: Чем Блиновская отличается от РПЦ?

Ехал в такси в Шереметьево. Удивительно, но таксистом оказался коренной москвич по имени Андрей. Обычно ко мне на заказам приезжают молчаливые парни из Кыргызстана. А таксист-Андрей оказался разговорчивым. Еще и поклонником блогерши Елены Блиновской, в отношении которой возбуждено уголовное дело за неуплату налогов.

Сильно озадачил меня Андрей своим вопросом.

– Вот объясните мне дураку и лоху, который не одну тысячу рублей задонатил Блиновской. Чем она отличается от попов или имамов? И в церквях и в мечетях людям дарят надежду. И, по большому счету, зарабатываю на этом. Блиновская тоже дарит людям надежду. И тоже зарабатывает на этом. Но в отличии от попов и имамов не обещает рая после смерти. Лена уже сейчас помогает изменить свою жизнь. И чем она отличается от РПЦ или ДУМ?

Признаюсь, я растерялся и не знал, что ответить Андрею.

У меня и сейчас нет ответа на вопрос простого таксиста….

Фотография Елены Блиновской отсюда

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