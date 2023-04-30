«Путь к единой армии ЕС» — Германия поглощает войска Нидерландов

Сухопутные войска Нидерландов полностью перешли под контроль Берлина, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это произошло в рамках процесса по интеграции армий двух стран. Некоторые наблюдатели считают, что эта инициатива — испытания по созданию единой общеевропейской армии. Другие видят в ней попытку создать больший противовес США в рамках НАТО, рассказывает немецкое издание.



AP

Сухопутные войска Нидерландов полностью перешли под командование бундесвера, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это произошло в рамках плана по объединению армий двух стран. Конкретно речь идёт об интеграции 13-й лёгкой бригады Нидерландов в структуру 10-й танковой дивизии армии Германии. Речь также идёт об увеличении числа офицеров по обмену и унификации инструкций, чтобы механики одной страны могли ремонтировать технику другой. В будущем ещё планируется закупать идентичные или же совместимые боевые системы. Сотрудничество планируется углубить и в сфере разработки доктрин, а также концепций, касающихся в том числе обороны в космосе и киберпространстве.

О глубокой интеграции сухопутных войск Берлин и Гаага договорились ещё в декабре прошлого года, отмечает издание. Тогда в бундесвере заявили, что боевые действия РФ на Украине «ускорили процесс переосмысления проблемы готовности Европы к военной обороне как общей задачи». В действительности же углубление сотрудничества началось давно. Ещё в 1995 году было создано первое немецко-нидерландское военное подразделение, которым страны командовали по очереди с интервалом три года. Процесс объединения армий ускорился в 2013 году. Совместное командование осуществлялось уже над танковыми группами, механизированными бригадами и морскими силами.

Некоторые наблюдатели считают, что немецко-нидерландская инициатива — это испытания по созданию единой общеевропейской армии. Но в Гааге заявляют, что такой конечной цели нет. Там углубление сотрудничества объясняют тем, что Берлин использует большое количество схожих боевых систем. При этом решения об отправке куда-либо войск правительства принимают отдельно. Эксперты также считают, что такая интеграция может быть попыткой создать в рамках НАТО более мощный противовес США. Оба государства высказываются за «открытую стратегическую автономию Европы». Схожие идеи высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что немецко-нидерландская инициатива — это «путь к созданию европейского оборонительного союза».