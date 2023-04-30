 

Петербуржцев, улыбающихся в общественных местах, начали задерживать и проверять на наркотики

30.04.2023, 9:33, Разное
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В Санкт-Петербурге идут рейды по выявлению излишне улыбчивых граждан.

Их проверяют на наличие наркотиков или следов их употребления. Как сообщают местные СМИ, под проверку в общественных местах попали десятки людей, а единственным общим критерием для задержания стало весёлое настроение.

По словам источника в органах, «излишне положительная физиономика» действительно считается потенциальным признаком наркомана, но на практике всё решается в индивидуальном порядке.

– Если человек показал паспорт и выясняется, что у него него сегодня день рождения – конечно, это уважительная причина. Имеет законное право улыбаться. Или сын, допустим, у него родился. Но иначе приглашаем на досмотр и экспресс-тесты, – пояснил он.

Несмотря на то, что подобный способ выявления наркоманов кажется сомнительным в теории, на практике он быстро дал хорошие результаты – в кратчайшие сроки удалось обнаружить десятки правонарушителей. Впрочем, проверка всех граждан подряд, включая неулыбчивых, пока что даёт сходные цифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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