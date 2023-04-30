“Потливость головы” сигнализирует о дефиците жизненно важных витаминов

Витамины и минералы необходимы человеческому организму для оптимального функционирования. Витамин D, например, поддерживает баланс кальция и фосфатов, здоровье костей, зубов и мышц.

Дефицит витамина D может вызывать ряд симптомов. От его недостатка в основном страдают пожилые люди, женщины с темной кожей, кормящие или беременные матери, а также те, кто любит татуировки.

Так чрезмерная потливость головы может быть признаком дефицита витамина D. Высокое потоотделение, вызванное нервно-мышечным раздражением и стимуляцией потовых желез, является еще одним показателем нехватки “солнечного” витамина.

К другим признакам и симптомам дефицита витамина D относятся: Слабые мышцы, увеличение веса, усталость, слабые суставы и кости.