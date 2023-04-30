Непомнящий сыграл вничью в 14-й партии за титул чемпиона мира

В 14-м матче за звание чемпиона мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь и российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграли вничью.

32-летний Непомнящий, который во второй раз пытается завоевать мировую шахматную корону, в этот раз играл черными фигурами. На 90-м ходу встреча была завершена. После 14-го тура счет стал 7-7. 30 апреля будет сыгран тай-брейк.

Норвежец Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира. В прошлом году он отказывался защищать свой титул, ссылаясь на отсутствие мотивации. В декабре 2021 года он победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5.