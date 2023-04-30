 

Сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья?

30.04.2023, 9:00, Разное
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Ученые из Института Кинси, где изучают проблемы гендера, репродукции, и сексуальности, выяснили, сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья в разном возрасте. Речь шла именно о мужчинах, так как в разном возрасте для него есть принципиальная разница в этом вопросе.

Для мужчин секс имеет ключевое значение, так как он является профилактикой простатита и обеспечивает здоровое существование. Ученые привели цифры за неделю и за год, сообщает газета gazetametro.ru.

От 18 до 29 лет требуется 112 половых актов в год, то есть три раза в неделю. От 30 до 39 лет 86 раз в год или 2 раза в неделю. От 40–49 лет 69 раз в год или раз в неделю. После пятидесяти сексуальная энергия мужчин не снижается, но потребность в сексе может быть уже ниже. В год мужчине достаточно иметь 65 половых актов, то есть раз в неделю. В период от 60 до 65 лет 38 раз в год или раз в 10 дней. После 65 лет рекомендуется слушать свое сердце и действовать по потребностям.

В России средняя норма начала сексуальной жизни для мальчиков около 15 лет. До 25-летнего возраста у них продолжается наиболее сексуальный период в жизни мужчины, так как в это время у него активно работает часть мозга, отвечающая за формирование полового влечения.


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