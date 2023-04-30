С унитазом на “ты” – геморрой в жизни Киркорова и не только
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Все-таки есть в шоу-бизнесе мужчины не из робких. У них
не безобразно все, что естественно, в том числе и геморрой. Деликатная проблема
волнует умы многих знаменитых артистов. Ради шумихи на публике даже Филипп
Киркоров заговорил с унитазом на “ты”.
Пришло время вспомнить, как исполнитель хита “Огонь
и вода” показал содержимое аптечки и вынул свечи от геморроя. Он похвастался
облепиховым маслом в составе, которое смягчает его уязвимое место.
“Чтобы у вас всегда все было
регулярно и стабильно! Со всех сторон нужно предохраняться!” — гордо провозгласил Филипп Киркоров.
Доподлинно
неизвестно, что сразило поп-короля: геморрой или всего лишь страх безвылазно
застрять в туалете. Как бы то ни было, Филиппа Киркорова с легкостью переплюнул
Никита Джигурда.
Он красочно
описывал визит к проктологу, навязанный любимой женой. Медик оказался фанатом
Джигурды и устроил ему фотосессию с поднятыми ногами в специальном кресле.
“Никакими
голодовками я не мог победить геморрой. Врачи мне объяснили, что
он опять будет появляться”, — делился народный артист Чеченской Республики.
Между тем чудо-средство из аптечки
Филиппа Киркорова не помешало бы известному юмористу. Гарик Харламов после
развода с Кристиной Асмус пожаловался на печальный диагноз.
“Ездишь такой на машине, слушаешь
музыку, все хорошо, а потом думаешь: “Что у тебя в жопе?” — таков был
крик души звездного мачо. Геморрой заставил комедианта обратиться к
специалисту, который предложил операцию.
Заболевание прямой кишки не щадит и
совсем молодых людей. Красавец-сын актрисы Елены Яковлевой, широко известный
как Денис Шальных, заработал хронический геморрой еще до 30-летия. Надо было
беречь себя, как Филипп Киркоров.
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