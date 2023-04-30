С унитазом на “ты” – геморрой в жизни Киркорова и не только

Все-таки есть в шоу-бизнесе мужчины не из робких. У них

не безобразно все, что естественно, в том числе и геморрой. Деликатная проблема

волнует умы многих знаменитых артистов. Ради шумихи на публике даже Филипп

Киркоров заговорил с унитазом на “ты”.

Пришло время вспомнить, как исполнитель хита “Огонь

и вода” показал содержимое аптечки и вынул свечи от геморроя. Он похвастался

облепиховым маслом в составе, которое смягчает его уязвимое место.

“Чтобы у вас всегда все было

регулярно и стабильно! Со всех сторон нужно предохраняться!” — гордо провозгласил Филипп Киркоров.

Доподлинно

неизвестно, что сразило поп-короля: геморрой или всего лишь страх безвылазно

застрять в туалете. Как бы то ни было, Филиппа Киркорова с легкостью переплюнул

Никита Джигурда.

Он красочно

описывал визит к проктологу, навязанный любимой женой. Медик оказался фанатом

Джигурды и устроил ему фотосессию с поднятыми ногами в специальном кресле.

“Никакими

голодовками я не мог победить геморрой. Врачи мне объяснили, что

он опять будет появляться”, — делился народный артист Чеченской Республики.

Между тем чудо-средство из аптечки

Филиппа Киркорова не помешало бы известному юмористу. Гарик Харламов после

развода с Кристиной Асмус пожаловался на печальный диагноз.

“Ездишь такой на машине, слушаешь

музыку, все хорошо, а потом думаешь: “Что у тебя в жопе?” — таков был

крик души звездного мачо. Геморрой заставил комедианта обратиться к

специалисту, который предложил операцию.

Заболевание прямой кишки не щадит и

совсем молодых людей. Красавец-сын актрисы Елены Яковлевой, широко известный

как Денис Шальных, заработал хронический геморрой еще до 30-летия. Надо было

беречь себя, как Филипп Киркоров.