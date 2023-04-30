Европа и Центральная Америка должны приготовиться к экстремальным волнам жары

Ученые из Университета Бристоля (Великобритания) опубликовали исследование, предупреждающее о возможном увеличении числа волн жары в ближайшие десятилетия в Центральной Европе и Центральной Америке.

Эти регионы, где уже сейчас климатические кризисы приводят к серьезным последствиям, могут стать особенно уязвимыми в борьбе с последствиями новых волн жары.

Исследователи предупреждают, что наибольшей опасности подвергнутся те страны, которые к ним наименее подготовлены. Некоторые регионы волн жары сочетаются с другими факторами, что делает их особенно уязвимыми. Например, в Центральной Америке социоэкономическая нестабильность может сделать последствия скачков температур еще более разрушительными.

Волнами жары называют многодневные периоды экстремально высоких температур, которые могут быть опасными для жизни людей и экологии региона. В 2022 году волны жары привели к разрушительным засухам и пожарам в странах Америки и Европы. Однако, как отмечают ученые, в некоторых регионах волны жары сочетаются с другими факторами, что делает их особенно уязвимыми.

В ближайшие десятилетия все больше волн жары придется на страны, такие как Афганистан, Папуа Новая Гвинея и многие страны Центральной Америки. Социоэкономическая нестабильность в этих регионах может сделать последствия скачков температур еще более разрушительными.

Следует отметить, что волн жары становится все больше по всей планете из-за климатического кризиса. В прошлом году они привели к разрушительным засухам и пожарам в странах Америки и Европы. В этом году ситуация может усугубиться из-за атмосферного явления Эль-Ниньо, которое возникает раз в 2-3 года и приводит к повышению температур.

Ученые подчеркивают, что правительствам по всему миру нужно готовиться к возможным климатическим аномалиям, которые могут произойти где угодно. Хорошая подготовка может спасти множество жизней. Это особенно важно для тех регионов, где раньше такие явления происходили редко, а значит у государств не отработаны механизмы реагирования и адаптации к таким угрозам.