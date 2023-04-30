Рупор тоталитарной пропаганды: Пригожин про Артемовск и снаряды

Пригожин про Артемовск и снаряды

Согласно сообщению Пригожина у ВСУ за сутки до 500 человек потерь.

У ЧВК Вагнер за прошедшие сутки потери 94 человека. Это чтобы лучше была понятна цена перемалывания ВСУ и освобождения Артемовска.

Противник контролирует менее 3 квадратных км Артемовска.

Также отметил проблему с недостатком снарядов, что влияет на темпы продвижения и потери.

Начальник службы РАВ утверждает, что по большей части дают https://t.me/The_Wrong_Side/8874?single

Большое интервью Пригожина по Артемовску и боеприпасам военкору Пегову

Полагаю, МО РФ и ЧВК "Вагнер" должны найти устраивающее всех решение и снять данную проблему в интересах достижения целей СВО.

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