Мнение: О внезапной облаве на Инста- & Инфосамок… Красивая жизнь закончилась?

Шокирующая #новость, которая касается всей блогосферы, но в особенности — её «женской» части. Кажется, и правда, где-то скончался последний белый слон. Раз уж такие дела начались в России.

Уголовные…

Так что всё очень серьёзно, и многим стоило бы напрячься уже сейчас. Не дожидаясь, пока за ними придут.

Не успела прогреметь #новость о предъявлении налоговых претензий почти на миллиард рублей организаторше «Марафонов желаний» Елене Блиновской, как на различных бьюти- и не очень beauty блогерш неприятности посыпались, словно из Рога изобилия. По сетям и каналам гуляет некий «чёрный список» тех, кого правоохранительные органы якобы подозревают в недоплате налогов на круглые суммы. Так, Telegram-канал «Небожена» сообщил, что «налоговая [инспекция] заблокировала счета компании ООО “Ксения Бородина” из-за долгов по налогам и непредоставления налоговых деклараций». Также под пресс попала блогер и «певица» Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка — счёт её ИП в Тинькофф банке тоже якобы оказался заблокирован за неуплату налогов. В числе других претенденток на повторение судьбы Аль-Капоне — безнесвумен Оксана Самойлова, известная как жена рэпера Джигана, телеведущая Регина Тодоренко, модель Виктория Боня, гимнастка Самира Мустафаева, блогер Надин Серовски, визажист Гоар Аветисян, фитнес-модель Екатерина Усманова и многие другие. Всего в «чёрном списке», по сведениям из разных источников, значатся 29 человек.

Обращает на себя внимание, что теперь под замес попали — в полном соответствии с хорошо известным Ladies First — не столько настоящие «инфоцыгане», сколько торговки «инстаобразом». Знакомые с этим рынкам эксперты говорят, что каждой фигурантке могут быть предъявлены претензии на десятки и сотни миллионов рублей. Верхушка айсберга, которая позволяет судить о его размерах. И о том, как легко многие люди ведутся на красивые фоточки дев с накачанными губками, силиконовыми бюстами, упругой попой и т.п. атрибутами Dolce Vita. Которая теперь, видимо, закончится.

А начиналось всё с преследования админов ТГ-каналов, за которым многие узрели тогда политику. Сейчас же становится понятно, что интерес правоохранительных органов в первую очередь денежный. А что, #бюджет сам себя не наполнит, особенно когда солидные бизнесмены не спешат раскошеливаться на «добровольный» сбор.

Вот и отыгрываются на «девочках».

Но всё же, если перечитать список, поневоле возникает главный вопрос. А кто все эти люди?

Вот эти фигурантки со смазливыми мордашками и сложными женскими судьбами — они лицом торговали или служили всего лишь ширмой для более солидных бизнесов солидных господ?

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