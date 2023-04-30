Британцы были христианами, а стали многие шаманами

Как тяжела стала жизнь британцев: стресы и проблемы буквально на каждом шагу. Вот и нашли некоторые простой выход — вернуться к истокам, то бишь в мир язычества.

Языческие фестивали в стиле фильма «Плетеный человек» нынче проходят по всей Великобритании. А все потому, что бедняги всех возрастов так боятся изменения климата, что стремятся установить более тесную связь с Землей.

А как? Изучая ее магию — и никак иначе. Уже менее половины населения Великобритании считает себя христианами, а в ходе прошлогодней переписи населения 74 000 человек заявили, что они язычники. И таких нынче на 17 000 больше, чем в 2011 году.

Профессор Рональд Хаттон, исследователь британского язычества, считает, что истинное число приверженцев языческих культов составляет около 110 000 человек. Откуда разница в 36 тысяч? Да просто большинство из них не указывают в переписи принадлежность к этому культу. Хаттон считает, что эта древняя традиция, существующая аж с четвертого века, во время экологического кризиса удовлетворяет потребность в одухотворении мира природы.

Его поддерживает доктор Лиз Уильямс. И понятно, почему: эта язычница владеет интернет-магазином колдовства.:

«Это особенно проявляется во времена кризиса и сильного стресса. Многие люди не хотят, чтобы им указывали, что делать — они просто счастливы, выбравшись на природу и занимаясь своими делами».

Толчком для современного британского язычества стали сожжения статуй на отдаленном гебридском острове в фильме ужасов 1973 года «Плетеный человек». Якобы, одной из привлекательных сторон этой церкви стало то, что она охватывает последователей колдовства, викки, шаманизма, друидов и язычества. Причем в ней доминируют женщины, и ею руководят женщины, чего не скажешь о многих других патриархальных религиях.

Вот и профессор теологии Линда Вудхед заявила о невероятной популярности нынешнего язычества:

«Это означает, что оно стало невероятно разнообразным. Оно действительно очень похоже на старомодное деревенское англиканство. У них есть лицензия на проведение свадеб и похорон. Они стали похожи на церковь Гластонбери. Когда вы туда приходите, это похоже на Женский институт».

Ну а Адриан Рук, представитель Ордена бардов, оватов и друидов, раскрыл тайну тамошних завсегдатаев:

«Там много транс-людей — много геев и лесбиянок. Все очень инклюзивно».

По словам Джека Хадсона из «инклюзивного языческого сообщества» Asatru UK, это течение, основанное на североевропейских традициях поклонения духам, тоже «переживает огромный рост»:

«Когда мы начинали в 2013 году, нас было восемь человек, а сейчас за последние 10 лет с нами общались около 4 000 человек».

Ну а ведьма Семра Хаксевер, владелица магазина свечей в восточном Лондоне, уточнила, что огромную роль в развитии язычества сыграли социальные сети:

«Это определенно сделало магию более доступной, на 100 %. Всегда было так много секретов… Теперь подключиться очень просто».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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