Головная боль любой женщины: как убрать морщины вокруг рта с помощью масел

Морщины вокруг рта являются одним из признаков старения, которым страдает большая часть женщин. Как и с морщинами вокруг глаз, с ними можно эффективно бороться с помощью растительных масел. Они глубоко увлажняют кожу и позволяют ей восстанавливаться естественным путем. В сегодняшней статье мы более подробно расскажем, как убрать морщины вокруг рта с помощью масел.

Почему появляются морщины

Морщины появляются, когда коллаген в коже разрушается. Это делает ее менее упругой и эластичной. Коллаген естественным образом разрушается с возрастом, но другие факторы, такие как курение и недостаточное употребление воды, могут ускорить этот процесс.

Так называемые носогубные складки вокруг губ появляются из-за избыточного солнечного воздействия. Как известно, солнечные лучи могут влиять на уровень коллагена в коже. Воздействие солнца также влияет на эластичность кожи и ее гладкий, упругий вид. С возрастом носогубные складки могут стать более заметными.

Быстрое увеличение и потеря веса могут привести к обвисанию кожи вокруг рта и шеи, стимулируя тем самым появление морщин.

Если вы хотите максимально избежать появления морщин в этой области лица, попробуйте спать на спине. Многочисленные исследования показывают, что такой сон может служить профилактикой деформации кожи и, таким образом, сделать ее более упругой с течением времени.

Польза эфирных масел

Когда дело доходит до выбора масла от морщин вокруг рта для естественного ухода за кожей, есть несколько продуктов с доказанной эффективностью. Наиболее часто используются варианты, полученные из белого чая, розы, зеленого чая, дягиля, аниса и граната. Масло лаванды обычно рекомендуется для естественной борьбы с морщинами на всех участках лица. Оно также подходит для области вокруг рта.

Эфирные масла — это мощные продукты, которые могут помочь вам уменьшить и несовершенства. Чтобы их использовать правильно, нужно знать некоторые основные принципы.

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Эфирные масла представляют собой концентрированные растительные экстракты. По этой причине всегда рекомендуется применять их, разбавленными растительными маслами. В противном случае это может быть опасным для кожи и вызывать аллергические реакции, а также ожоги.

Поскольку эфирные масла очень концентрированы, небольшого количества продукта более чем достаточно для ухода. Как правило, необходимо разбавить несколько капель продукта по вашему выбору с базовым маслом, прежде чем наносить на лицо.

Растительные масла против морщин

Растительные масла сами по себе могут оказывать благотворное воздействие на кожу. Исследования показали, что они содержат особые жиры, которые помогают сохранить кожу молодой и здоровой. Эти же жиры могут также помочь защитить от солнечных лучей. Что касается борьбы с морщинами, часто упоминаются масло сладкого миндаля, шиповника и жожоба. Вы можете смело их использовать, нанося 1-2 раз в день на проблемные участки.

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Что касается выбора масла-базы, важно знать, что некоторые варианты по своей природе комедогенны. Это означает, что они имеют тенденцию забивать поры и, таким образом, могут вызывать нежелательные реакции. Примером такого масла является кокосовое. Дерматологи советуют избегать этого продукта при непосредственном уходе. Его использование должно быть ограничено другими косметическими процедурами, такими как, например, маски для волос.

О пользе массажа

Некоторые люди используют массаж, чтобы уменьшить морщины. Применение с этой целью ручного массажера для лица может помочь увеличить количество белков, которые сохраняют кожу гладкой. Даже кратковременные ежедневные процедуры позволят сохранить молодость кожи.

Вы можете сделать себе массаж лица дома, пальцами надавливая на определенные зоны. Однако предварительно лучше проконсультироваться со специалистом.