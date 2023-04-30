 

К чему снятся убитые

30.04.2023, 0:21, Новости дня
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Далеко не каждое сновидение оставляет приятное чувство после пробуждения. Один из таких случаев – когда снятся убитые люди или животные. Можно долго гадать о том, к чему снятся убитые, но лучше – сразу обратиться к сонникам.

Итак, согласно соннику Ванги убитые снятся тогда, когда поступки спящего могут привести к негативным последствиям, за которые придется заплатить. Советует сонник в таком случае быть более тактичным в общении с посторонними людьми и выражать свое мнение более мягко. Если же сновидец стал жертвой, то сон сулит счастье в отношениях и долголетие.

К чему же снятся убитые со соннику Миллера? Если оружие было в ваши руках, то вы будете втянуты в какую-то некрасивую ситуацию, можете быть оклеветаны, опозорены. Если же нападение было совершено на вас, то в окружении окажутся недостойные люди. Может этот сон иметь и положительное значение: убить напавшего зверя или монстра снится к богатству, карьерным свершениям.

А вот Нострадамус, рассказывая о том, к чему снятся убитые, имеет следующее мнение: ждите прибыли, благополучия и исключительно приятных новостей.

Сонник Лоффа утверждает: то, к чему снятся убитые, зависит от многих факторов. Если напали на вас, значит вы стесняетесь некоторых черт своего характера, от которых вполне можете избавиться. Если же агрессором стали вы – значит работа над ошибками уже начата.

Сонник Цветкова рассматривая грезы, в которых снятся убитые, имеет, по большей степени, положительные трактовки: если сновидец стал жертвой, он должен ожидать положительных перемен, если же напали на него – впереди ждет успех, ради которого можно и по головам пойти. Даже кровь на руках – символ прибыли. Дурное предзнаменование сон приобретает лишь в том случае, если пострадало животное – будут сложности, неприятные ситуации.

А вот Фрейд, размышляя о том, к чему снятся убитые, советовал заглянуть в себя. Сновидец, на его взгляд, находится в наскучивших и изживших свое отношениях, которые ему хочется завершить. Кроме того, свидетельствовать такой сон может и о грубости и эгоизме, от которых нужно и можно избавиться.

Лунный же сонник, рассматривая тему того, к чему снятся убитые, советует обращать внимание на лунные сутки. Даже самый зловещий сюжет в ночь на 2, 3, 21, 23, 24 лунный день сбудется с точностью до наоборот: принесет лишь счастье и здоровье.


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