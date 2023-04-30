Следком и мобила

В Коми журналиста объявили в розыск по заявлению провластной блогерки.



Журналист Виктор Кокарев. Фото: соцсети

Полиция объявила в розыск сыктывкарского журналиста Виктора Кокарева. Об этом следует из разыскной карточки в базе данных МВД. В ней указано, что Кокарев «разыскивается по статье УК», но не сказано, по какой именно. При этом официально Виктор является свидетелем по уголовному делу, возбужденному против его коллеги Ильи Болобана.

«Новая» недавно рассказывала о преследовании, которому подверглась местная оппозиция — обыски, допросы и арест произошли по заявлению ведущий телеграм-канала с 280 подписчиками и откровенным названием «Политсквирт» Татьяны Кузнецовой. Канал по большей части наполнен критикой депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова и комплиментами в адрес главы Коми Владимира Уйбы.

В чем же суть заявления? Кузнецова утверждает, что местные активисты похитили у нее смартфон. Причем якобы прямо в республиканском офисе КПРФ, во время приема, который вел там депутат Олег Михайлов. Михайлов с большой вероятностью и был главной целью заявительницы:

на выборах он обошел кандидата от «ЕР», не голосовал за присоединение к РФ украинских регионов, имеет давний конфликт с главой республики Владимиром Уйбой, обвинившем его в неофашизме.

В свое время поддержавшие протесты против строительства мусорного полигона на Шиесе местные коммунисты сумели аккумулировать практически все оппозиционные силы республики.

К Михайлову на прием 27 марта и пришла Кузнецова. А когда ее попросили подождать, зашла в кабинет, где находились работавшие в медиагруппе КПРФ помощник Михайлова Илья Болобан и Виктор Кокарев, а также муниципальный депутат Святослав Красиков, и, по их словам, устроила погром. Женщина, после этого быстро появившаяся на госканале, рисует противоположную картину: мол, это на нее напали, избили, отняли телефон. Вскоре домой к Кокареву, Болобану и Красикову пришли с жесткими обысками сотрудники СК в сопровождении спецназа, изъяли технику и книги. Телефона Кузнецовой не нашли. Болобана задержали на 48 часов, а затем его статус сменился на подозреваемого, его арестовали. Кокарев и Красиков сохранили статус свидетелей.

В Госсовете Коми глава фракции КПРФ Виктор Воробьев* сделал заявление об использовании силовиков в давлении на активистов и подчеркнул, что подозрение в хищении телефона стоимостью 50 тысяч рублей, возможно, впервые в истории стало предметом расследования Следственного комитета и столь широкомасштабных следственных действий.

Кузнецова же продолжила рассказы о причиненных ей страданиях: если в первом записанном ею видео никаких заметных повреждений у Татьяны нет, то 20 апреля она уже выступает с щекой, заклеенной пластырем, и заявляет, что ей «рвали скальп», после чего она поседела за вечер. При этом в постановлении о возбуждении дела указано, что якобы примененное к Татьяне насилие было неопасно для здоровья.

В разговоре с «Новой» Виктор Кокарев заявил: ничего о смене своего процессуального статуса не знает и может лишь предполагать, что, судя по объявлению в розыск, теперь он тоже подозреваемый. Тем временем Верховный суд Коми отказался смягчать избранную Болобану меру пресечения и оставил его под стражей до 5 июня.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

*Власти РФ внесли его в реестр «иноагентов».

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