Мнение: Почему проиграл Ак Барс?

ЦСКА второй сезон подряд – с Кубком Гагарина. Для армейцев – это третья победа в Кубке. Столько же и у Ак Барса.

Сегодня Ак Барс мог стать четырехкратным обладателем Кубка. Но фарт, похоже, отвернулся от моих земляков.

В общем, барсы радовали, когда проигрывая в серии 1:3, выиграли две игры подряд.

Но сегодня они на домашней арене умудрились испортить вечер своим поклонникам. Мне тоже испортили.

Недоумеваю, как Ак Барс умудрился проиграть, ведя 2:1? Рано успокоились?

На снимке: ЦСКА с Кубком Гагарина, фотография отсюда

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