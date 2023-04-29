 

Мнение: Почему проиграл Ак Барс?

29.04.2023, 23:54, Разное
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ЦСКА второй сезон подряд – с Кубком Гагарина. Для армейцев – это третья победа в  Кубке.  Столько же и у Ак Барса.

Сегодня Ак Барс мог стать четырехкратным обладателем Кубка. Но фарт, похоже, отвернулся от моих земляков.

В общем, барсы радовали, когда проигрывая в серии 1:3, выиграли две игры подряд.

Но сегодня они на домашней арене умудрились испортить вечер своим поклонникам. Мне тоже испортили.

Недоумеваю, как Ак Барс умудрился проиграть, ведя 2:1?  Рано успокоились?

На снимке: ЦСКА с Кубком Гагарина, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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