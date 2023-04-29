Мнение: Почему проиграл Ак Барс?
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ЦСКА второй сезон подряд – с Кубком Гагарина. Для армейцев – это третья победа в Кубке. Столько же и у Ак Барса.
Сегодня Ак Барс мог стать четырехкратным обладателем Кубка. Но фарт, похоже, отвернулся от моих земляков.
В общем, барсы радовали, когда проигрывая в серии 1:3, выиграли две игры подряд.
Но сегодня они на домашней арене умудрились испортить вечер своим поклонникам. Мне тоже испортили.
Недоумеваю, как Ак Барс умудрился проиграть, ведя 2:1? Рано успокоились?
На снимке: ЦСКА с Кубком Гагарина, фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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