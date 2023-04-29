Прозрачная, рваная и даже фальшивая: трендовые тенденции челок на лето 2023

Если вы хотите этим летом быть в тренде, добавьте модные штрихи к своему классическому образу при помощи тонкой, полупрозрачной челки. Новое направление под названием See Through Bangs (дословно переводится, как «видеть сквозь челку») захватывает мир. Такие прически подходят любому лицу, равно как и волосам любой длины и текстуры. Взгляните на эти завораживающие идеи челок и включите одну из них в свой летний образ 2023 года.

Что за стиль See Through Bangs

Сегодня особенно в тренде стильные корейские прически, и полупрозрачные челки пошли именно оттуда. Легкие и невесомые, они демонстрируют все части вашего лица, включая лоб и брови. Благодаря многочисленным способам укладки эти челки набирают популярность во всем мире. У вас могут быть любые по длине и структуре волосы, вы все равно можете выбирать этот шикарный вариант, который обязательно улучшит ваш внешний вид.

Прическа медного цвета с очень тонкой челкой, как на титульном фото, выглядит завораживающе. Если вы не уверены в этом образе и у вас тонкие волосы, имейте в виду, что эта многослойная стрижка и цвет подчеркнут ваши черты лица. Попросите стилиста нанести немного дополнительной краски на брови, чтобы усилить медный оттенок. Сделайте мягкую прозрачную челку, чтобы подчеркнуть линию подбородка.

Многослойная прическа с прозрачной челкой на длинные волосы

Если у вас красивые, длинные, густые волосы, рассмотрите стрижку с мягкой текстурой и прореженной челкой. Если вы обсуждаете эту стрижку со своим стилистом, убедитесь, что он знает, насколько тонкой она должна быть. А также насколько короткими должны быть слои, чтобы «оживить» волосы и придать стильности образу. Сочетайте эту прическу с теплым цветом волос или балаяжем.

Прическа средней длины с тонкой челкой

Светло-русые волосы средней длины прекрасно сочетаются с прозрачной челкой. С ней вы сможете создать идеальный стиль для лета. Это лучше всего подходит для тех, кто хочет привлечь все внимание к своей форме лица. Скажите своему стилисту, что вам нужно минимальное количество слоев.

Если сделать прическу правильно, вы добьетесь эффекта максимальной гладкости. Челка, ниспадающая на щеки по бокам, идет ко всем формам лица. Чтобы избежать секущихся кончиков, регулярно подстригайте волосы и используйте термозащиту при сушке феном.

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Платиновые локоны до плеч с тонкой челкой

Летом 2023 года подумайте о том, чтобы выбрать стрижку до плеч с прозрачной челкой вместо типичной гладкой стрижки или многослойного образа. Почему бы вам не попробовать что-то более неожиданное и не исследовать новые возможности?

Тонкие кончики и платиновый цвет волос создают ультрагладкий, но смелый образ. И то, и другое сделает вашу прическу великолепной. Для девушек с тонкими волосами это один из лучших вариантов придания текстуры без потери длины. Когда дело доходит до формы лица, круглолицые дамы должны избегать этой прически, так как она может слишком сильно подчеркнуть их щеки.

Изысканная прическа на густые волосы

Длинные тонкие слои идеальны для дам с густыми волосами. В такой стрижке легкая челка обрамляет лицо и идеально подходит для его овальной формы. Многослойные волосы помогают снизить вес шевелюры при сохранении общей длины.

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Длинный боб с прореженной челкой для дам в очках

Выберите удлиненный боб с прозрачной челкой, чтобы оживить свой стиль. Эта прическа с бахромой подчеркнет ваши глаза и скроет лоб. Кроме того, это отличное дополнение к стрижке. Если вы не уверены, хотите ли челку, но все же желаете попробовать, отличным вариантом будет легкая челка.

Взъерошенные пряди и тонкая челка для длинных волос

Волосы такой длины позволяют сделать любую прическу, но лучшим решением являются воздушные слои и тонкая челка, которая придаст жизни и подвижности вашим прядям. Более короткими локонами можно подчеркнуть скулы или скрыть высокий лоб. Возможности такой прически безграничны. Главное, чтобы волосы были подстрижены насухо. Точность — отличительная черта этого образа.

Модная лохматая блондинка с челкой-шторкой

Челка-шторка и нарочито растрепанный вид очень хорошо сочетаются друг с другом. С этим великолепным оттенком блонда прическа выглядит очень объемной и воздушной. Образ очень молодежный и идеально подходит для теплых летних дней, которые вот-вот наступят.

Какую бы челку вы для себя не выбрали, помните, что главное украшение женщины — чистые и ухоженные волосы. Следите за здоровьем своих локонов, грамотно ухаживайте за ними, и тогда вы будете выглядеть прекрасно с любой прической.