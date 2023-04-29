Одуванчик снижает уровень холестерина, а чертополох укрепляет иммунитет: самые лучшие растения для похудения

Когда речь заходит о здоровье и снижении весс, первое, к чему мы обращаемся, – это к правильному питанию, обильному употреблению воды и регулярным физическим упражнениям. Но есть еще кое-что. В рацион можно ввести некоторые травы, которые помогают снизить вес. Вот самые лучшие, рекомендуемые для похудения.

Хвощ

Хвощ продается в аптеке. Покупаем для начала небольшую упаковку сушеной травы и готовим отвар: литром кипятка заливами 100 г хвоща, убавляем огонь и даем кипеть около получаса. Кастрюлю обязательно накрываем крышкой, чтобы жидкость не испарялась. Затем снимаем с плиты и оставляем в прохладном месте до полного остывания. Холодный отвар переливаем в более удобную тару и ставим в холодильник.

Отвар в чистом виде пить нельзя. Разводим две столовые ложки хвоща в стакане воды и употребляем перед одним из приемов пищи. Пить нужно каждый день. Срок годности отвара – около двух недель.

Одуванчик

Одуванчики уже распустились. Есть хозяйки, которые обожают готовить варенье и сироп из одуванчиков, но если вы на диете – подойдите с другой стороны: чай. Одуванчик значительно снижает уровень холестерина, очищает сосуды, выводит токсины, омолаживает. Понадобится 1.5 л воды и горсть сухих листьев и корней растения.

Кипятим в кастрюле воду и закидываем листья. Варить зелье нужно на медленном огне в течение четверти часа. Затем снимайте, остужайте, процеживайте и пейте. Если горчит, добавьте пару капель меда. Пить отвар нужно за полчаса до каждого приема пищи.

Крапива

Помните, как в детстве с ней и пытались извести ее палками? А на самом деле крапива – ценнейшая трава с огромным количеством минералов и полезных кислот.

Отвар готовиться также просто. Варим 2 столовые ложки сухих измельченных листьев в литре воды в течение десяти минут. Важно дать напитку настояться, чтобы крапива отдала воде максимум питательных веществ. Перед употреблением процеживаем. В день рекомендуется не больше трех чашек, желательно перед каждым основным приемом пищи.

Береза

Береза вообще уникальное дерево. Человек использует кору, листья, добывает сок. Кстати, березовую кору, помимо изготовления бересты, используют в качестве лечебного средства. Отвар из коры помогает избавиться от пары лишних килограммов и вывести жидкость из организма.

В литре воды отвариваем 50 г измельченной коры. Доводим до кипения и варим 5 минут, затем такое же количество времени настаиваем. Как только немного остынет, разливаем по бутылкам и отправляем в холодильник. В чистом виде отвар не пьем. Растворяем две столовые ложки в стакане воды или сока и употребляем перед едой. В день не больше шести ложек.

Корень цикория

Цикорий считается у нас альтернативой кофе, хорошо бодрит, добавляет напитку аромат, к тому же помогает вывести лишний жир.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Для приготовления чая берем 2 столовые ложки сушеного корня цикория, варим в течение четверти часа в воде, настаиваем. Перед употреблением важно процедить. Рекомендуемая дневная доза – 2 чашки.

Йерба мате

Чай является любимейшим напитков в Латинской Америке. Имейте ввиду: чай очень мочегонный. Готовят его также, как и обычный чай: закидывают в стакан кипятка немного травы и дают настояться. Если не любите сенную текстуру, купите в аптеке чай в пакетиках. Эффект будет аналогичным.

Чертополох

Сорная трава, которую дачники терпеть не могут, а городские жители покупают в аптеках за деньги. Чтобы сбросить пару лишних килограммов, заварите 50 гр сухой травы в чайнике, дайте настояться. Пейте не больше трех чашек в день, не забывайте о мочегонном эффекте.

Фукус

Растение славится высоким содержанием редких минеральных солей: калием, бромом, кальцием, железом. Фукус часто можно встретить в рекомендациях по борьбе с избыточным весом, потому что он ускоряет обмен веществ и стимулирует работу щитовидной железы, купирует голод. Средство представлено на полках магазинов в виде таблеток и порошка, но лучше готовить классический чай. На литр воды понадобится всего 15 гр фукуса. Завариваем, настаиваем, пьем. Не больше трех чашек в день.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кукурузный шелк

Те самые кукурузные “волосы”, которые привлекают внимание детей на початках. Мало кто знает, но шелковистые волоски обладают мощнейшим мочегонным эффектом, выводят шлаки и токсины.

Для приготовления чая понадобится 20 гр сушеного шелка и литр воды. Доводим до кипения на среднем огне, настаиваем, остужаем, процеживаем. Максимум – 3 чашки в день, перед едой. Первую чашку можно выпить сразу после пробуждения, натощак.

Артишоки

Встречаются в наших магазинах редко, но было бы, как говорится, желание. Артишоки – мочегонное средство, благодаря этому из организма выводятся токсины, соли тяжелых металлов.

На литр воды достаточно будет сердцевины одного артишока, который нужно мелко порезать и настаивать в горячей воде минут пять. Но напиток, мягко говоря, хорошим вкусом не отличается, поэтому можно подсластить его стевией. Дневная норма – 3 чашки, желательно последнюю выпить до шести часов вечера.

Каркаде

Красный чай отличается от своих собратьев повышенным мочегонным эффектом, уступая только зеленому. В отличие от других видов чая, каркаде можно пить в течение всего дня, до четырех чашек.