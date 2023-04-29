Рупор тоталитарной пропаганды: Выборгская резня: Событие, о котором предпочитают не вспоминать

ВЫБОРГСКАЯ РЕЗНЯ: СОБЫТИЕ, О КОТОРОМ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ВСПОМИНАТЬ

29-30 апреля исполнится 105 лет событиям, о которых нынешняя пропаганда предпочитает не вспоминать. В конце апреля 1918 года, в ходе завершения кровопролитной гражданской войны в Финляндии войска генерала Маннергейма взяли Выборг. Бои за город начались 23 апреля, красные финны несколько дней отбивались. Но уже 29 апреля Выборг был взят и многие русские вышли встречать освободителей. Именно освободителями считали солдат армии Маннергейма русские офицеры и гражданские лица. Многие из них служили в Выборге, многие бежали в Выборг от большевиков. Получилось иначе…

Напомню, что этот древний город, основанный шведскими крестоносцами, был завоеван ПетромI,а через 100 лет передан в состав Великого княжества Финляндского Александром I.

К 1910-му году финское население города составляло более 80 процентов, но в городе было немало жителей иных национальностей. Здесь жили русские, шведы, немцы, карелы, поляки. В городе находился гарнизон Выборгской крепости, поэтому в нем оставалось некоторое количество русских солдат и офицеров.

Белофинны, ворвавшись в Выборг, хватали всех русских, попавшихся им на улицах, – офицеров, чиновников, гимназистов. Их повели к Фридрихгамским воротам, за которыми их ждала смерть. Об этих фактах пишет современный исследователь Ларс Вестерлунд. Его книга-исследование называется «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть». Ее можно найти в интернете. В этом труде он собрал множество показаний и воспоминаний свидетелей и участников трагедии.

Один из русских эмигрантов, живших в то время недалеко от Выборга, так описывал происходившее в городе: «Решительно все, от гимназистов до чиновников, попадавшиеся в русской форме на глаза победителей, пристреливались на месте; неподалеку от дома Пименовых были убиты два реалиста, выбежавшие в мундирчиках приветствовать белых; в городе убито 3 кадета; расстреливали на глазах у толпы; перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки…

По рассказу смотрителя церкви Юхо Кочетовым, один живший в Выборге русский офицер в день взятия города «с букетом в руках и в униформе пошел приветствовать белогвардейцев, но был вместо этого расстрелян».

Отец Михаил Успенский, протоиерей Выборгского кафедрального собора, свидетельствовал: «Наряду со многими сотнями русских семейств в г. Выборге и мою семью постигло тяжёлое несчастье. Трое моих племянников, которых я воспитывал как своих детей (они были сироты): Григорий Александрович Михайлов 23 лет, Андрей Александрович Михайлов 20 лет и Пётр Александрович Михайлов 18 лет, погибли напрасными и невинными жертвами от рук финских белогвардейцев. В первый день вступления финской белой гвардии в Выборг они, взяв свои документы, пошли зарегистрироваться у белогвардейского начальства. Моя жена нашла их потом за Фридрихгамскими воротами в общей груде русских мучеников».

Пережившие эту бойню русские так и не смогли понять, за что солдаты армии Маннергейма расправились с их родными. Среди расстрелянных русских были те «благородные господа», кто из-за ненависти к красным помогали белому шюцкору! Как бы сейчас сказали, «кандидаты на премию Дарвина».

Правда, надо оговориться, что основная часть убитых в Выборге, а это около 3 тысяч человек, были финнами по национальности. Красными финнами. Многие из тех, кто уцелел в дни штурма, потом умерли в белом концлагере, в котором пять тысяч человек сиделов очень скученных условиях. Им выдавали в день лишь одну селедку и три стакана воды. На плацу каждое утро выстраивали пленников и лютеранский священник выбирал тех, кого уводили отсюда на расстрел. Красные финны называли этого священника «посланником Люцифера».

Наверное, стоит напомнить, что в 1918 году в Финляндии по неполным данным было казнено более 8 тысяч красных, в концлагерях от голода и антисанитарии умерло еще 12 тысяч человек. Западный историк Д. Киган исчисляет число жертв гражданской войны в Финляндии в 30 тыс. человек. Эти значительные цифры для страны с трехмиллионным населением.Всего в «демократической» Финляндии в тюрьмы было брошено 90 тысяч человек, это почти 3 процента населения страны, т.е. в 2-4 раза больше, чем было в пресловутом ГУЛАГе всех заключенных вместе взятых уголовных и политических (или в 10 раз больше, если брать одних политических) даже в самые суровые периоды так называемых «сталинских репрессий».

Так, в больнице Хармойнен 10 марта белые казнили почти всех раненных в полевом госпитале Красного Креста и часть его персонала. В мае отряд маннергеймовцев расстрелял в Лахти до 200 принадлежавших к красным женщин. В результате террора в Финляндии стала ощущаться столь сильная нехватка рабочей силы, что многих выживших заключенных пришлось амнистировать!

Что касается русских, погибших в Выборге, то исследователь Ларс Вестерлунд считает, что их было от 380—420 человек. Наверняка эта цифра неполная. Среди жертв этнической чистки были также принятые за русских: 23 поляка, 14 украинцев, 2 итальянца, еврей, два татарина, эстонцы.

Ответственность за эти расправы лежат на главнокомандующем этой армии бароне Маннергейме. Цитата из книги Вестерлунда: «Главнокомандующего практически сразу проинформировали о расстрелах русских в Выборге… Бросалось в глаза стремление главнокомандующего избежать разрыва отношений с ответственными за убийства егерями. Ни один виновный так и не был осужден или даже обвинен, хотя неофициально убийцы были известны».

К сожалению, тема выборгской резни до сих пор малоизвестна широкой публике. И в самой Финляндии эти события также малопопулярны. Между прочим, финское правительство до сих пор официально не извинилось и не покаялось за 1918 год.

Зато в российском обществе можно наблюдать такое явление, как «маннергеймофилия», о котором я уже писал – ДИАГНОЗ: МАННЕРГЕЙМОФИЛИЯ https://dzen.ru/a/YmuTO63dnF7ixKnH

Посмотрим на днях, останется ли опять незамеченной в нашей стране годовщина одного из самых массовых убийств на территории Северо-Запада России?

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZEuBXSg_tHJZVNkQ – цинк

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