Мнение: Бедность и ожирение, лекарственные санкции и искусственная рыба

1. В Школе Капитализма я пишу про бедность и ожирение — комментирую пост Сергея Лукьяненко, который великолепно иллюстрирует эти два явления (ссылка на мой разбор). Наверное, излишне пояснять, что с постом главного русского фантаста современности я не согласен совершенно. Избавиться от бедности, равно как и от ожирения, целеустремлённому человеку вполне по силам. А вот, собственно, и оригинал поста (ссылка):

— Привет, друг! Сколько лет, сколько зим… Слушай, а что ты так победнел?

— Да вот, не знаю, как-то само собой…

— Нет, ну так нельзя! Нельзя быть таким бедным! Вот на меня посмотри, я был бедный как ты, но начал работать — и вот! Вся нищета схлынула и превратилась в богатство! Начни работать!

— Так я работаю! Много работаю.

— Значит, мало зарабатываешь. Надо зарабатывать много!

— Стараюсь, но вот как-то все равно…

— Тратишь много?

— Нет, умеренно. Другие куда больше тратят, а почему-то богатые. Я, наверное, генетически не приспособлен быть богатым. И отец был бедным, и дед…

— Ерунда! Отмазки! Все могут быть богатыми, надо только захотеть! Хочешь?

— Да хочу, конечно…

— Занимайся бизнесом. Знаешь, по утрам начни немного отслеживать курсы, котировки. Потом иди на биржу, там поиграй немного, раз-два — и не заметишь, как станешь богатым! Год пройдёт — и бац, уже на своём вертолёте летишь в своё поместье… Красота!

— Да, ты прав, наверное надо…

— Конечно! Займись собой! А то так и помереть от нищеты можно!

— Спасибо. Как же я сам-то не подумал!

— Да не за что, всегда рад помочь!

…Вы прослушали краткую версию диалога на тему “Что ты так потолстел, друг!”

2. Нет предела человеческой низости… На Западе всё громче требуют лишить российских больных поставок лекарств (ссылка):



Внесение западных лекарств в санкционные списки помогло бы усилить давление на Москву, считает директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. Об этом сообщает газета Spiegel.

Он подчеркнул, что введенные западными странами антироссийские санкции оказались недостаточно эффективными. По мнению экономиста, снять ограничения со многих товаров было неправильным решением. «Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства», — отметил он.

Фельбермайер добавил, что можно было бы пойти навстречу российской стороне и сделать исключение по гуманитарным соображения в отношении лекарств, но в таком случае политическое давление на российскую власть было бы не таким сильным. При этом, указал эксперт, Россия все равно смогла найти альтернативные способы для получения необходимых ей товаров, несмотря на принятые санкции.

Дежурно напомню, что ограничение медицинской помощи является одним из официальных признаков геноцида. Однако австрийский эксперт прав — толку от запрета лекарств будет мало. Что-то Россия начнёт производить сама (большинство аналогов уже производится), а что-то будет закупать через третьи страны. В Индии, к примеру, очень сильная фармацевтическая отрасль, а наши отношения с Индией в порядке. Но пока будут налаживаться обходные пути и собственное производство, многие зависящие от редких лекарств люди будут страдать. Среди легко пострадавших могу оказаться, например, я, так как моё лекарство от головной боли делают только в Израиле и в Германии — оно распространилось всего пару лет назад, и аналогов ещё нет.

3. Переход на искусственное мясо навряд ли начнётся с России, у нас и натурального мяса завались. Но прогресс не стоит на месте – израильские учёные таки предлагают теперь ещё и искусственную рыбу (ссылка):

…израильская компания произвела первое в мире филе культивируемой рыбы — морского окуня. Искусственная рыба имеет естественную хлопьевидную текстуру на вкус как настоящий морской окунь.

Филе было создано благодаря партнерству между Steakholder Foods и сингапурской Umami Meats. Umami Meats предоставила натуральные клетки морского окуня, которые Steakholder Foods культивировала и включила в биочернила для 3D-печати.

Полученное филе готово к приготовлению сразу после биопечати и имеет естественную хлопьевидную текстуру благодаря недавно разработанной технологии, на которую подана заявка на патент. Обычно мясо, выращенное в лаборатории, требует периода инкубации и созревания после печати. Новому продукту этот этап не нужен и это значительный прогресс в технологиях культивации.