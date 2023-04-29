 

“Хочет власти, признания своей значимости”: тайны Ларисы Долиной всплыли на поверхность

29.04.2023, 20:40, Разное
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После заявления о том, что новой королевой российской поп эстрады может стать Лариса Долина, многие заинтересовались ее личностью более активно. Сегодня редакция Дни.ру предлагает чуть ближе познакомиться с ее характером.

Тайны Ларисы Долиной всплыли на поверхность благодаря разбору эксперта в области цифровой психологии и психолога-консультанта Екатерины Лапиной. Эксклюзивно для Дни.ру эксперт рассказала о том, что новая звезда российской эстрады всю жизнь была лидером, у которого очень хорошо развито стратегическое мышление. В стрессовых моментах она берет ситуацию под контроль и не боится действовать.

Кроме того, Лариса Долина весь мир воспринимает через призму побед, а окружающих, как и саму себя, оценивает по количеству достижений. Иногда это, подчеркивает психолог, может вызывать трудности и напряжение в общении.

Как и любой другой человек, Лариса может быть “в ресурсе”. Тогда она проявляется как справедливый человек и великодушный покровитель. В противоположные моменты певица “может проявляться через диктаторство, агрессию и деспотизм”, будет демонстрировать крайнюю нетерпимость и азарт.

“Ее эго хочет власти, признания своей значимости”, – поведала о Ларисе Долиной эксперт.


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