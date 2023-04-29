То пепел, то снег, то грязь, то заморозки

Власти полуострова пока проигрывают борьбу со стихией и просто не понимают, что делать.

Когда 11 апреля вулкан Шивелуч засыпал пеплом несколько населенных пунктов в Усть-Камчатском районе, в правительстве края заявили, что на ликвидацию последствий извержения брошена вся имеющаяся техника. Для вывоза пепла, как выяснилось, ее оказалось недостаточно. Зато хватило на то, чтобы окончательно разбить дороги, которые и раньше находились, мягко говоря, не в идеальном состоянии.

Через 11 дней после извержения в трех поселках ввели режим ЧС. Не помогло и это. Природа продолжает ставить перед чиновниками практически неразрешимые для них задачи.

Выпавший снег, к примеру, хоть и порадовал местных жителей, для властей стал проблемой. Они запутались, с каких участков пепел уже вывозили, а с каких еще нет — ведь под снегом пепла не видно.

Когда снег подтаял, пришла другая беда. Пепел на разбитых дорогах смешался с водой, землей и щебнем. Все это месиво превратилось в грязь, в которой застревают даже грузовики. Ночью случились заморозки. Казалось бы, жижа на дорогах должна застыть. Но этого не произошло. Зато перемерзла дренажная труба, специально проложенная для отвода воды с проезжей части. Так что количество грязи не уменьшилось. Обо всех этих напастях начальники разного калибра регулярно докладывают на совещаниях.

Создается впечатление, что они просто не знают, как надо действовать в сложившихся обстоятельствах. И понять их, в принципе, можно.

Пепла выпало очень много, особенно в поселке Ключи, а проезжая часть действительно разбита. Не на вертолетах же вывозить этот пепел. Усугубляет ситуацию то, что дороги не заасфальтированы.

Камчатка, если судить по отчетам краевого кабинета министров, в последние годы успешно развивалась вместе со всей страной, но асфальт в тех же Ключах за время этого развития почему-то не положили. Ключи, к слову, поселок не такой уж и маленький. Сейчас в нем живет больше четырех тысяч человек, а когда-то жили 11 тысяч. Здесь расположена знаковая для РФ воинская часть, обслуживающая полигон «Кура», по которому стреляют баллистическими ракетами. До недавнего времени Ключи вообще имели статус города. Однако дороги там в основном гравийные. В том числе и по этой причине ситуация сегодня близка к критической. С асфальта пепел можно было бы как минимум смыть, а с гравийки его не смоешь.

В правительстве региона, конечно, ищут новые способы борьбы с последствиями извержения. На уровне губернатора Владимира Солодова обсуждается возможность обустройства твердого покрытия дорог и тротуаров. Речь, правда, не об асфальте, как, возможно, кто-то подумал, а о деревянных настилах. Именно ими собираются прикрыть грязь. Старожилы рассказывают, что несколько десятилетий назад в Ключах уже использовали дорожки из дерева. Но какие-то недальновидные руководители решили от них избавиться, рассчитывали, что на месте настилов появятся нормальные благоустроенные тротуары. Жизнь показала, что руководители ошибались, история Ключей пошла по другому пути.

Инициативы современных начальников тем временем обсуждают в социальных сетях.

Кто-то приветствует планы по обустройству деревянных дорожек, а кто-то воспринимает их с иронией. Некоторые пользователи в шутку называют авторов идеи дровосеками или даже дуболомами.

Это все, конечно, не относится к специалистам, которые работают в поле. Они, вероятно, делают все, что могут. Спасателям для разгребания пепла пришлось перейти на ручной труд с использованием лопат. Других вариантов нет — машины застревают в грязи.

Власти, в свою очередь, продолжают заниматься решением головоломок, которые подбрасывает им природа, — это и снег, и его отсутствие, и холод, и тепло. Но главная проблема, похоже, подстерегает их впереди. Она называется «лето». Когда снег растает, оставшийся на земле и деревьях пепел высохнет. Подгоняемый ветром, он будет летать по воздуху вместе с пылью. Людям же придется вдыхать эту смесь, вредную для организма. Как решать этот вопрос, пока непонятно. Не исключено, что всем жителям и гостям поселков придется раздавать маски и респираторы.

Владимир Хитров

Камчатка

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