Фитнес-блогеры зеленеют от зависти: Наталия Орейро показала фигуру в 45 лет

Годы практически не отразились на внешности популярной брюнетки. Как хорошее вино, она все хорошеет, пока фитнес-блогеры зеленеют от зависти. Наталия Орейро не желает скрывать свои прелести – и в свои 45 лет она выглядит просто великолепно.

Артистка стала иконой стиля и мотиватором для женщин, которые не боятся своего тела. Последние фото, выложенные в одной из соцсетей, доказательство того, что возраст только добавляет брюнетке очарования. Наталия Орейро на личном примере доказала, что женщины после 40 могут выглядеть сексуальнее, чем в 20.

Народная любимица, уругвайская певица и актриса, получившая в 2021 году российское гражданство, продолжает радовать своих поклонников не только творческими успехами, но и своим роскошным стилем. Наталия Орейро продемонстрировала свои сильные стороны, примерив дизайнерский наряд.

Тонкая талия и пышные бедра взбудоражили умы поклонников поп-дивы. В комментариях под фото преданные фанаты оставили тысячи восхищенных откликов. “Королева”, “Давайте беречь планету, ведь Наталия Орейро существует”, “Ты можешь перестать быть такой идеальной, Орейро?” – написали почитатели прекрасной уругвайки.

Наталия Орейро блистала на церемонии вручения наград “Premios Platino” в струящемся розовом платье. Она получила заветную статуэтку за главную роль в нашумевшем фильме “Святая Эвита”. В картине Наталия Орейро исполнила роль первой леди Аргентины Эвы Перон.