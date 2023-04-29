 

Уроки культуры арестантов (УрКА) появятся в школах ещё 16 регионов России

29.04.2023, 18:53, Разное
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Минпросвещения одобрило идею распространить уроки культуры арестантов (УрКА) ещё на 16 регионов России.

До начала следующего учебного года специалисты должны подготовить план преподавания и методические материалы.

Впервые такие уроки появились в школах Амурской и Магаданской областей, а также Тывы. Позже их в экспериментальном порядке распространили на Карелию и Кемеровскую область. Планируется, что теперь в эксперименте примут участие ещё 16 субъектов Федерации, но их перечень пока не раскрывается.

В рамках уроков культуры арестантов подрастающему поколению объясняют основы криминальных понятий и правил. Считается, что в силу их широкой распространённости в обществе, дети должны хорошо изучить вопрос – иначе в различных жизненных ситуациях они могут не соориентироваться, повести себя неверно и понизить свой социальный статус, а следовательно и благополучие.

– Мы сейчас ориентируемся на то, чтобы максимально привлекать [к преподаванию нового предмета] учителей физической культуры и труда, потому что по крайней мере в этом году финансирования на новых специалистов у нас нет, – поясняет источник в ведомстве. – Урок факультативный, но отказываться мальчикам, конечно, не рекомендовано. Регулярно получается так, что молодёжь не умеет правильно себя поставить в местах лишения свободы, вступает в конфликты с согражданами, имеющими тюремный стаж, из-за непонимания каких-то базовых вещей: говорят “садись”, а не “присаживайся”, не понимают разницу между словами “спросить” и “поинтересоваться”. Это культурная катастрофа целая у нового поколения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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