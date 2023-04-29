Праймериз подвел ИИ

Праймериз ЕР оказались под угрозой.

Как рассказали в оперативном штабе организации, для удобства регистрации избирателей и проведения честного и прозрачного голосования разработчиками был создан бот на основе искусственного интеллекта и технологии Blockchain. Однако, что-то пошло не так.

Сначала число сторонников ЕР росло приблизительно на 20 процентов в день, а затем произошел неожиданный провал – количество избирателей за пару дней сократилось со 146 процентов до двух.

– Мы использовали наработки ChatGPT от компании OpenAI, но в результате его «недружественного» поведения произошел масштабный сбой сервиса, – пояснили организаторы праймериз. – Скорее всего, он (искусственный интеллект) просто взломал нашу систему.

Впрочем, по мнению независимых экспертов, бот работал отлично, а падение числа потенциальных избирателей ЕР связано с информацией о появлении на сервисе уведомлений о необходимости явится в военкомат для сверки учётных данных (электронных повесток).

– Искусственный интеллект тем и отличается от человеческого – он умеет анализировать и принимать правильные решения, – подтвердил такое мнение один из разработчиков бота (на условиях анонимности). – После появления тестовых уведомлений он просто стал удалять ранее созданные учётные записи.

Тем не менее, в самой ЕР настроены оптимистично.

– Все удаленные учётные записи оставили цифровые следы и зафиксированы как проголосовавшие за наших кандидатов, – отметили в оргкомитете. – На основе этих данных мы уже знаем победителей праймериз, но по понятным причинам, до окончания голосования, разглашать результаты не будем.

Кроме этого, в ЕР напомнили, что зарегистрироваться и проголосовать можно и традиционным способом.

Инструкция очень проста и состоит всего из 12 пунктов:

1. Подключитесь к интернету с любого подходящего устройства (умные холодильники, телевизоры и утюги для этого не подходят;

2. Зайдите на сайт праймериз и нажмите кнопку «Хочу проголосовать»;

3. Для авторизации выберите «Войти через портал государственные услуги» (аккаунт должен быть подтвержденным).

4. Введите логин и пароль от своей учетной записи;

5. Если предусмотрена двухфакторная аутентификация, введите одноразовый SMS-код, который придет на телефон, связанный с аккаунтом на портале. Нажмите «Продолжить»;

6. Далее нажмите кнопку «Предоставить» (предоставление прав доступа ЕР – это необходимо для того, чтобы в случае отсутствия доступа к интернету у избирателя, его учетная запись не осталось невостребованной);

7. Введите номер мобильного телефона. Если в личном аккаунте уже указан номер мобильного телефона, то нужно его подтвердить. Если номер не указан, то его необходимо ввести;

8. После этого потребуется согласие на обработку персональных данных. Нажмите кнопку «Запросить код авторизации».

9. Введите SMS-код и нажмите «Подтвердить номер телефона»;

10. Заполните данные о вашем адресе регистрации по месту жительства, а также данные ваших банковских карт. Нажмите кнопку «Сохранить»;

11. После ввода всех данных для регистрации потребуется дополнительная проверка (необходимо загрузить сканы паспорта и фотографии карт в специальное поле);

12. После подтверждения успешной регистрации можно будет голосовать на сайте в дни проведения праймериз.

– Для удобства избирателей мы уже запустили в тестовом режиме искусственный интеллект нашей собственной оригинальной разработки, – добавили в ЕР. – Он работает на базах данных действующих колл-центров в отечественных исправительных колониях. Ну, а с их профессионализмом, никакой ChatGPT не сравнится.