 

Профессор Мартин Дэвис назвал шесть незаметных симптомов инсульта

29.04.2023, 17:25, Разное
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Специалисты назвали шесть неочевидных симптомов инсульта. Состояние может быть опасным для жизни, и требуется немедленная медицинская помощь. Большинство людей знакомы с основными симптомами инсульта, сокращенно УДАР.

Улыбка (человек с инсультом не может улыбнуться, а если и улыбается, то с искаженными лицевыми мышцами);

Движение (не может поднять две руки одновременно и удержать их вверху);

Невнятная речь (артикуляция).

Решение: Немедленно обратитесь к врачу, если человек испытывает любой из перечисленных выше симптомов.

Мартин Деннис, профессор Эдинбургского университета, говорит, что существует еще несколько опасных симптомов, которые могут свидетельствовать об инсульте. Онемение части лица, руки, ноги или кисти “в одно и то же время” – повод для беспокойства. Внезапная потеря памяти. Профессора называют это “редким” симптомом инсульта. Инсульт может вызвать потерю зрения, как на один, так и на оба глаза. Еще к его признакам относятся частое головокружение, проблемы с глотанием и сильная внезапная головная боль.


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