Обозреватель AC – «настоящее достижение Байдена» — поддержанный Западом президент Бразилии всё больше сближается с Россией и Китаем

Избрание на пост президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силва было горячо поддержано западными странами, пишет в статье для American Conservative бразильский публицист Фелипе Мигель. При этом Лула, как классический латиноамериканский левый, ожидаемо принял сторону противников США в борьбе за установление нового миропорядка. В то же время предубеждения против Болсонару оттолкнули от Вашингтона тех, кто традиционно выступал в Латинской Америке за укрепление связей с США, что только приблизило возникновение постамериканского мира, сетует автор статьи.



AP

«Подъём постамериканского мира начался не при администрации Байдена, но президент Джо Байден и вашингтонский внешнеполитический истеблишмент, похоже, делают всё возможное, чтобы ускорить его наступление», — пишет в статье для American Conservative бразильский философ и социолог Фелипе Мигель. По словам автора, подход администрации Байдена к украинскому и тайваньскому кризисам, а также её «одержимость» распространением американской «революции политкорректности» за рубежом отталкивает многих реальных или потенциальных союзников Соединённых Штатов.

К примеру, Эммануэль Макрон после своего визита в Китай призвал к «стратегической автономии» Европы от США, и этот призыв был поддержан другими европейскими лидерами, включая президента Европейского совета, который заявил, что ЕС не следует «слепо, систематически следовать» за Вашингтоном.

Президент Барзилии Луис Игнасиу Лула да Силва также отправился в Китай вскоре после Макрона с делегацией, в составе которой было более 70 человек. Кроме того, более 200 лидеров бразильского бизнеса вылетели в Китай для участия во встречах и мероприятиях, связанных с официальным визитом. Между правительствами двух стран было подписано 15 соглашений в таких сферах, как наука, информационные технологии, сельское хозяйство и инвестиции.

Находясь в Китае, Лула присутствовал на инаугурации бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф в качестве нового председателя банка БРИКС в Шанхае. «Каждый вечер я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе, — признался Лула да Силва в своём выступлении на церемонии. — Кто решил, что это должен быть доллар после исчезновения золотого стандарта?».

Он также посетил штаб-квартиру Huawei, заявив, что у Бразилии «нет никаких предубеждений в отношениях с китайцами, и никто не запретит Бразилии улучшать свои отношения с Китаем». Завершая свой визит, он объявил, что стратегическое партнёрство, которого он добивается с Китаем, является частью более широкого видения международного порядка.

Учитывая, что Лула является традиционным «антиамериканским латиноамериканским левым политиком», наименее предвзятым наблюдателям было очевидно, что в противостоянии между США и Китаем он встанет на сторону Китая, пишет Мигель. «Тем не менее администрация Байдена (и в более широком смысле западные элиты) праздновала приход Лулы на смену Болсонару — возможно, самого проамериканского президента Бразилии в истории страны», — замечает автор статьи.

Западные аналитики часто изображают Лулу «прагматиком», однако он никогда не скрывал, что в первую очередь предан латиноамериканским левым, напоминает публицист. «Как и его товарищи, он всегда рассматривал западный (и особенно американский) «империализм», или просто региональную гегемонию США как главного (если не самого главного) врага, с которым необходимо бороться», — пишет философ.

Когда Лула вступил в должность, западные лидеры возлагали большие надежды на расширение сотрудничества с Бразилией по двум приоритетным вопросам: в области изменения климата (и особенно в отношении сохранения тропических лесов Амазонии) и «в нынешней борьбе с предполагаемой угрозой, которую авторитарные государства представляют для либерального международного порядка, и особенно в усилиях помочь Украине в её сопротивлении российскому вторжению».

Спустя почти четыре месяца президентства Лулы новая Бразилия, похоже, не оправдала ожиданий на обоих фронтах, констатирует Мигель. Сокращение лесного массива Амазонии скорее увеличилось, чем сократилось. Что до ожидаемой поддержки сохранения возглавляемого США международного порядка против предполагаемых авторитарных угроз, здесь Лула серьёзно разочаровал Запад, пишет публицист. Когда канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Бразилию, чтобы попытаться убедить Лулу внести свой вклад в военные действия в Восточной Европе, предоставив боеприпасы для немецких зенитных орудий, Лула ответил отказом.

С тех пор Лула сделал несколько публичных заявлений об украинском конфликте, которые всё больше расходились с видением Соединённых Штатов — например, о том, что Украина должна уступить Крым РФ и что Вашингтону следует прекратить разжигать войну и стремиться к миру.

При этом Лула разрешил иранским военным кораблям причаливать к берегу в Рио-де-Жанейро, восстановил отношения с президентом Венесуэлы Мадуро и направил эмиссаров для подготовки встречи с ним, а затем и с Владимиром Путиным в России. Вскоре после возвращения бразильского лидера из Китая главу российского МИД Сергея Лаврова принимали в Бразилии. Во время своей встречи с Лавровым министр иностранных дел Бразилии заявил журналистам, что Бразилия выступает против санкций в отношении РФ и призвала к немедленному прекращению огня на Украине.

В то же время восхваление Байденом Лулы и враждебность по отношению к Болсонару оттолкнули тех в Латинской Америке, кто традиционно поддерживал более тесные отношения с США, что могло заставить их меньше колебаться в отношении присутствия Китая в регионе, замечает автор. Это «достижение», вероятно, будет иметь серьёзные последствия для Латинской Америки и США, укрепляя «авторитарные силы в регионе и ещё больше подрывая безопасность и влияние США в мире», — делает вывод Мигель.