Облавы, альтернативная служба и «призыв одним днем»

Даже теперь, после всех нововведений, касающихся призыва, у жителей остаются возможности избежать отправки в войска.

1 апреля в РФ начался весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. Сразу же пошли сообщения о полицейских облавах в московских студенческих общежитиях. Тревоги будущим «срочникам» добавил принятый Госдумой в начале апреля закон о цифровизации воинского учета. Согласно ему, в РФ создается единый реестр военнообязанных, электронные повестки будут дублировать бумажные в личном кабинете на Госуслугах, а днем вручения повестки будет считаться день ее размещения в личном кабинете. С этого дня для призывника будет закрыт выезд из страны.

Да и бумажную повестку теперь можно будет отправлять «заказным письмом» или даже отдавать кому-то из проживающих вместе с призывником. Переданная таким образом повестка тоже будет считаться врученной.

Вскоре в Минцифры пояснили, что единый реестр заработает не раньше осеннего призыва, а электронные повестки, которые могут уже сегодня приходить некоторым призывникам на Госуслуги, рассылаются в тестовом режиме и юридической силы не имеют.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что «срочников» не будут отправлять служить на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонскую и Запорожскую области — в октябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о вхождении этих территорий в состав России.

Рассказываем, как начался весенний призыв и какие правовые советы юристов сегодня, когда государство расставляет все больше флажков для молодых мужчин, остаются актуальными.

Облавы

20 апреля телеграм-канал «Протестный МГУ» опубликовал новость о том, что во втором корпусе общежития ДАС [Дом аспиранта и стажера] МГУ дежурный администратор ходит по комнатам и раздает призывные повестки. Об этом сообщили сразу несколько студентов. По какому критерию раздаются повестки — было неизвестно, но получателей было как минимум более десяти.

Затем телеграм-канал The Vyshka подтвердил эту информацию и со ссылкой на студентов сообщил, что дежурный администратор сказала, будто бы повестки выписывают обучающимся 2003 года рождения:

«Мы раздаем 2003 год [рождения], скорее всего, у них закончились у кого-то приписные. Раздаем, чтобы они явились в военкомат вместе с приписными, [чтобы сообщить], что они еще учатся, в армию их призвать не могут», — уточнила она. Источник The Vyshka рассказал, что комендант общежития просил студентов зайти к дежурному администратору, чтобы расписаться в получении повестки или отказаться от ее получения. По словам источника, у дежурного администратора было около 50 повесток».

На следующий день DOXA со ссылкой на студента технического университета МИСИС сообщила, что повестки в военкомат раздают в общежитиях МИСИС и РГУ имени Косыгина на улице 60-летия Октября.

По итогам рейдов по студенческим общежитиям в телеграм-канале «Движения сознательных отказчиков» появилась новость о студенте второго курса МИРЭА Артеме Анисимове, которому не удалось покинуть военкомат после «уточнения данных». Оказалось, что из-за перепоступления в другой вуз у Артема не было отсрочки. Его доставили в военкомат и за один день провели медицинскую комиссию, призывную комиссию и реализовали отправку на сборный пункт (что является нарушением закона).

«Движение сознательных отказчиков» опубликовало рассказ мамы Артема о том, что происходило спустя два дня после задержания ее сына:

«Артем только что звонил. Сказал, что за него кто-то подписал военник. Сам он ничего не подписывал. Про Артема известно стало, что он не подписал повестку, не подписал заявление на банковскую карту. Сначала сказали, что его уже увезли в часть, но потом вот передали, что он ничего не подписывает и взяли нашу передачку с телефоном. Еще про Артема сказали, что у него сложный характер, и он сопротивляется всему на сборном пункте»

— У Артема есть четкая позиция: он не согласен со всем, что происходит, ни в какую воинскую часть он не поедет до тех пор, пока его не отпустят, — рассказывает «Новой» координатор «Движения сознательных отказчиков» Елена Попова, — Позиция в таком случае, как у Артема, должна быть такая: «Я не согласен с решением о призыве, все, что со мной произошло — это незаконно, с нарушением порядка призыва (призывные мероприятия не могут проходить в один день). Я с решением не согласен, хочу обжаловать его в судебном порядке. Выпускайте меня отсюда с повесткой». К сожалению, он надел форму. Мы всегда советуем не надевать форму. Но это тоже не страшно, в конце концов всегда можно ее скинуть — даже если нет другой одежды, недолго посидеть в полуобнаженном виде.

Елена Попова рассказывает, что сразу задержанного призывника не отпустят, на протяжении нескольких дней его могут продержать в военкомате: «В это время с ним происходят манипуляции в разных видах. Постоянно пугают уголовным делом. Но нужно говорить: я требую реализовать свое конституционное право на судебную защиту.

Проводить разбирательство на сборном пункте — не надо, потому что вы находитесь в заложниках. Но в суде уже надо говорить, что вас неправомерно задержали, что у вас есть проблемы с здоровьем, а их проигнорировали — вы попали на медицинское освидетельствование без документов. Врачи не могут определить годность на глаз, померив температуру».

Почему облавы происходят в студенческих общежитиях, где у большинства студентов есть отсрочки по учебе от прохождения военной службы?

— Студенческое общежитие — это вообще очень уязвимое место, — говорит Елена Попова, — Сотрудникам полиции туда легко попасть, в отличие от квартиры, где мама посмотрела в глазок и решила не открывать. В общежитии комендант позволяет сотрудникам оказаться внутри. Традиционно в весенний призыв военные комиссары нарушают право студентов на отсрочку и пытаются проводить медицинские освидетельствования еще до окончания отсрочки. Это происходит как в отношении студентов колледжей, так и в отношении студентов ВУЗов. У студентов колледжа отсрочка действует до 30 июня.

Но сейчас к нам уже массово обращаются, что через учебное заведение вручают повестки на май на медицинское освидетельствование. А мероприятие по призыву — это медосвидетельствование, призывная комиссия и отправка к месту службы.

В военкомате уверяют: «Мы же вас в армию не забираем, мы же вам только медицинское освидетельствование проводим». Не надо по таким вещам ходить. Если приходит такая повестка, надо писать жалобу.

Студентов ВУЗов, которые имеют право на отсрочку до конца лета — тоже пытаются отправлять на всякие уточнения документов воинского учета. Формально это не мероприятие по призыву, оно можно проходить в любое время. Но надо понимать, что они вас не просто так сейчас зовут, скорее всего они вам хотят вручить повестку на период, когда у вас уже не будет отсрочки. Если вы понимаете, что отсрочка приближается к концу — вам надо заранее занять четкую позицию, почему вы не идете в армию. Либо это медицинская причина, которую вы готовите, либо альтернативная гражданская служба. Страшна не повестка, страшна бездумная реакция на нее.

«Пока процесс обжалования не закончится, решение о призыве приостанавливается»

— Сотрудники полиции в рамках своих полномочий не могут вручать повестки. Но могут разыскивать человека, который уклоняется от постановки на воинский учет или от явки по повестке, могут и доставить его в комиссариат, чтобы уже те вручили повестку, — объясняет в разговоре с «Новой» юрист Анастасия Буракова.

— Полицейские приходят не только в студенческие общежития, где почти невозможно не открыть дверь, учитывая наличие дежурного администратора у входа. Уже известно о случаях визита силовиков на дом к призывникам. Об одном из таких случаев сказал правозащитный проект «Идите лесом», оказывающий правовую помощь гражданам, подпадающим под призыв и «частичную мобилизацию».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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