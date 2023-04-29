Мнение: Комфортно ли вам работать?

Блогер vdesyatke2 пишет, что люди в России любят свою профессию, но ненавидят свою работу, так как начальство создаёт им невыносимые условия. Лично я с этим согласиться не готов — комфортные условия работы отнюдь не являются редкостью. Даже в лихие 1990-е, когда я ещё работал по найму, начальство старалось по мере сил обеспечить мне комфортные условия для работы — хоть я и не был таким уж незаменимым сотрудником. Сейчас, понятно, с условиями работы стало только лучше, причём гораздо лучше.

Разумеется, начальники и собственники тоже бывают дураками. Также в некоторых фирмах берут на работу кадры, которые без жёсткого контроля сверху работать не способны физически. Однако хороший работник, как показывает опыт, довольно легко может найти место, где его будут любить и ценить. Не скажу за все регионы России, но в Петербурге, пожалуй, это скорее правило, чем исключение.

Итак, вот мнение vdesyatke2 по этому вопросу (ссылка):

Вопрос совершенно не в том, сколько лет работать до пенсии, и сколько лет жить потом на пенсии, и даже не в размере пенсии (размер пенсии очень важен, но этот вопрос вторичен, я к этому вернусь). Вопрос на самом деле в том, что подавляющее большинство людей в России свою работу ненавидят, воспринимают её как каторгу, и реакция людей, которым сейчас больше 50 лет, примерно такая: “Ах вы ж грёбаные твари, это что ж мне теперь, срок пребывания в этой душегубке на 3 года продлили?”.

И страшно даже не то, что люди мучаются на работе и мечтают каждый день быстрее свалить оттуда, а в том, что все вокруг считают это нормальным. Именно Россия — родина поговорок “чтоб служба мёдом не казалась”, “а кому сейчас легко”, “а что ты думал, в сказку попал?” и т.п.

Проблема даже не в том, что все ненавидят работать или ненавидят свою профессию. Таких прирождённых лентяев по моим наблюдениям менее 1%. Почти все, кого я знаю, искренне любят свою профессию, но искренне ненавидят свою работу. Причём работают они именно по своей любимой профессии, вот только условия на работе всегда создаются невыносимые.

И я даже не говорю про какие-то сложные профессии, где тяжёлые условия работы являются неотъемлемой частью профессии — шахтёры, работники Крайнего Севера, спецназовцы контрактники, представители некоторых особенно сложных врачебных специальностей, и т.д. Их работу можно облегчить разумной организацией труда, но она всё равно останется тяжёлой и опасной. Но я говорю об остальных, которых гораздо больше.

Подавляющее большинство людей страдают на работе просто из-за искусственно созданных, не необходимых проблем, причём чаще всего созданных меньшинством прирождённых садистов.

Методов испоганить жизнь человеку, который мог бы быть на работе счастлив, великое множество:

— начать строго контролировать время прихода на работу каждого работника, отслеживать их по камерам, унижать опоздавших, лишать их премии, совершенно игнорируя тот факт, что работа такого человека никак не связана с приходом на работу к конкретному времени, и забывая при этом, что этот же работник каждый вечер задерживается на работе и перерабатывает совершенно бесплатно и даже без спасибо;

— хамить зависимым людям, это касается и нижестоящих коллег, и беззащитных работников сервиса (официантов, таксистов, продавцов и так далее), а со стороны начальства ещё и закрывать глаза на такое хамство;

— экономить на кондиционерах и приточной вентиляции — пусть работники сидят в жаре и духоте;

— негласными мерами заставлять больных продолжать ходить на работу, в результате чего от них заражается половина коллег и заражает потом свои семьи, в том числе маленьких детей;

— плести интриги против коллег, а также поощрять (не говоря уж о том, чтоб наказать) интриги;

— всеми силами запрещать удалённую работу, потому что тогда поунижать станет некого, и интриги плести по удалёнке на порядок сложнее, почти невозможно;

Я неоднократно на разных работах сталкивался с идентичной ситуацией. Работает слаженный коллектив, выдаёт на-гора отличные результаты, тащит компанию впереди всех конкурентов на рынке. Появляется какая-то гнида, иногда новый начальник, иногда коллега-стукач, который начинает испоганивать всем жизнь комбинацией из перечисленных способов. Я говорю: “Ребята, компания на нас семерых держится, давайте дружно откажемся работать с гнидой. Всех никак не уволят, компания раком встанет просто, а гнида как раз компании абсолютно бесполезна, только стучать бегает руководству. Ставим ультиматум и работаем спокойно дальше, выдавая лучшие KPI на рынке”. Но нет, “ты что”, говорят мне ребята. “Формально они правы, не надо раскачивать лодку”. Ну что ж, как хотите. Я-то всегда отобьюсь от гниды, я работаю только на собственника, он насчёт меня гниду слушает, но пополам всё делит, уж очень у меня лицо честное. Обычно за полгода-год гнида успешно разваливает единственный эффективно работающий юнит, нормальных ребят гнобят по одному и увольняют, к моменту, когда уходит последний из них, KPI уже сильно падает, но собственник, с загрязнёнными гнидой мозгами, продолжает слушать гниду: “Вот видите, какие плохие работники, видите, как всё плохо в компании”.

Возвращаясь к вопросу пенсии. Я не вижу эффективных способов поддержать приемлемый размер пенсии, кроме как повысить пенсионный возраст. Слишком много денег для этого нужно, их ни из какой кубышки не достать.

Для непосвящённых поясню. Пенсионная система упрощённо работает так. Все россияне работают и платят пенсионные отчисления (22% с гросс зарплаты, не суть важно). Эти деньги собираются в кучку, и делятся на всех живых пенсионеров. Денег получается очень мало, государство из других источников дофинансирует пенсионный фонд, но даже после этого получаются пенсии практически нищенские. После двухтысячного (после прихода Путина) средний возраст начал расти, и на настоящий момент вырос очень сильно — с 65 лет в 1999 до 74 в 2019-м. В разных источниках (Росстат, Минздрав, ЦРУ, Всемирный банк) цифры могут разниться, но разница в полгода-год не имеет значения.

То есть, условно, если раньше, допустим (цифры с потолка!), 70 миллионов работающих россиян содержали 50 миллионов пенсионеров в течение 7,5 лет после выхода на пенсию, то сейчас содержат примерно то же количество (или больше, потому что больше доживают до пенсии) в течение 16,5 лет. Понятно же, что денег пенсионерам в среднем стало доставаться ровно вдвое меньше? Поэтому решили поднять пенсионный возраст.

Я сейчас не буду обсуждать душеспасительные идеи типа “давайте расстреляем всех коррупционеров, а деньги отдадим пенсионерам”. Я “за”, вот только реализовать это невозможно, поэтому вернёмся к повышению пенсионного возраста.

Лично я бы хотел в первую очередь не меньше работать, а получать удовольствие от работы. И такой цели в России абсолютно никто не ставит, в том числе и сами работники. Работать в плохих условиях считается абсолютной нормой. Я в каких-то редких случаях бывал в гаражных сервисах (там нередко работает конкретный специалист дядя Вася с золотыми руками, который лучше всех в городе делает какую-то специфическую операцию), там мастера — сами себе хозяева. Так вот, они 10 лет работают в грязном гараже, в промасленной одежде, на толчок ходят в загаженный сортир, но вечером домой уносят по 20-50 тысяч каждый день.

Как писал Тёма Лебедев лет 15-20 назад, у русского человека зона комфорта заканчивается его квартирой и машиной. В подъезде грязь и разгром, во дворе грязь и разгром, из машины человек выкидывает мусор прямо на дорогу. Зато в квартире хороший ремонт и чисто, и машина чаще всего в хорошем состоянии и моется чаще, чем подъезд.

Давайте бороться за свои права и добиваться комфортной работы. Если вы стали начальником — делайте это “сверху”. Если вы подчинённый — требуйте этого от начальства, внедряйте коллегам в головы мысль, что это нормально, и помогайте своему начальнику, если он начал внедрять что-то хорошее для своих подчинённых.

Я хорошо знаю сферу ИТ, и, знаете, тут разработчики привилегированный класс. Думаете, они выбирают компании, где нужно поменьше работать или пораньше уйти на пенсию? Нет, они выбирают те компании, где работа интереснее и рабочая среда комфортнее. Про зарплаты они начиная со 100-200к волноваться перестают. И на собеседовании прямо говорят “я там 400к получаю, но мне не нравится это и это, я лучше у вас буду за 300к работать, у вас проект интереснее, и рабочая среда лучше”.

Делайте, как ИТ. Делайте себя привилегированным классом. Это вы зарабатываете деньги компании, а не гниды-стукачи или начальники-солдафоны.

И, да, в завершение поста, прокомментирую реплику vdesyatke2 по поводу источника пенсий. Блогер полностью прав, пенсии в России действительно спонсируются с нефтяных денег. Нефтяная рента, про которую так много нам говорят, направляется сейчас на пенсии и, отчасти, на прочую социалку. Таким образом, когда пенсионер говорит, что он заработал, и государство ему должно, это технически неверно. Никакого волшебного счёта, на котором хранятся заработанные пенсионерами деньги, не существует. Пенсионеры живут не на свои. Технически каждому пенсионеру платят россияне помоложе, которые ещё работают, плюс он получает нефтяную ренту.