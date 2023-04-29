 

В США полицейские застрелили сумасшедшего, кричавшего, что он из будущего, и требовавшего остановить развитие ИИ

29.04.2023, 16:13, Разное
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В американском городе Орландо полицейские были вынуждены застрелить неизвестного психически больного человека, который нарушал общественный порядок и кричал, что он из будущего.

Мужчина требовал «любой ценой прекратить развитие искусственного интеллекта».

Злуомышленника заметили около 17:20 на центральной городской площади. Он выглядел возбуждённым, громко кричал о том, что «искусственный интеллект нас всех убьёт», вступал в короткие диалоги с некоторыми прохожими и утверждал, будто прибыл из далёкого будущего, где человечество пострадало из-за восстания машин.

Полицейский патруль, вскоре появившийся на месте инцидента, сначала попросил его прекратить нарушать общественный порядок и покинуть площадь, а затем начал угрожать применить силу. Однако психически нездорового мужчину это не испугало – он достал оружие неизвестного типа, из которого вырывались яркие лучи фиолетового цвета, и начал перестрелку. В результате погибли двое стражей порядка. У одного из них оказалась буквально расплавлена голова, у другого – огромное сквозное отверстие в груди. Судмедэксперты считают, что ткани подверглись краткосрочному воздействию крайне высоких температур, до 3600°F.

Вскоре на место происшествия прибыло подкрепление, а затем и спецназ. Преступника заблокировали и предложили ему сдаться, но вскоре он снова попытался открыть огонь и был убит снайпером. Сейчас правоохранительные органы выясняют, как к психически нездоровому человеку могло попасть неизвестное экспертам оружие, судя по всему работающее на новых физических принципах. Рассматривается широкий спектр версий: от реалистичных, согласно которым он мог быть агентом иностранной разведки с прототипом оружия нового поколения, до сугубо фантастических – например, о том, что это был гость с другой планеты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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