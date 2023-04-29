 

СМИ: Мужчину прооперировали на Эйфелевой башне после остановки сердца

29.04.2023, 16:10, Разное
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Телеканал BFMTV сообщил, что на 2-м этаже парижской Эйфелевой башни у мужчины случился сердечный приступ. Медики провели операцию прямо на месте.

У мужчины произошла остановка сердца около 14:40 субботы (15:40 по московскому времени) на втором этаже Эйфелевой башни.

“Специалисты скорой помощи, быстро прибывшие на место происшествия, решили провести немедленную операцию и поставить ему новое искусственное сердце, учитывая обстоятельства”, – рассказал канал в субботу.

Через два часа после инцидента француз с признаками жизни был доставлен в больницу 15-го округа Парижа.


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