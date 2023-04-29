Рупор тоталитарной пропаганды: Атака беспилотников на Севастополь 29.04.2023

Атака беспилотников на Севастополь 29.04.2023

В результате ночной атаки беспилотников на Севастополь уничтожено 4 резервуара с топливом в Казачке.

Обошлось без жертв, пожар к утру локализовали. Обещают к вечеру дотушить. Прилетело 2 беспилотника.

Отмечен взлет 3-х групп БПЛА типа "Мугин 5 " из района Одесса, через северо-западную часть Крым в направлении Симферополь. 1 группа взлет около 01.00-01.30, вторая 02.30- 03.00, третья 03.50 отмечался в районах Далёкое, Кормовое, Гвардейское.

Около 04.00 один БПЛА уничтожен силами ПВО в районе Гвардейское

04.23 попадание БПЛА в хранилище нефтепродуктов (Югторсан) между б.Казачья и Камышовая

Видео:

https://t.me/boris_rozhin/84213

https://t.me/boris_rozhin/84210

Отличный фон для продления зерновой сделки.

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