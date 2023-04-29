 

Деливерилифтинг: курьеры-социалисты занялись экспроприацией еды буржуазии

29.04.2023, 15:13, Разное
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Движение деливерилифтинга (от англ. «delivery» – доставка и «lifting» – кража) набирает
популярность среди молодых социалистов, работающих в курьерских службах
доставки еды. По словам сторонников этой идеологии, они занимаются реквизицией излишков еды, заказанной буржуазией.

С нами согласился поговорить один из ветеранов московского
движения деливерилифтинга – 21-летний Олег. Молодой человек подрабатывает в
сервисе доставки еды, носит рабочую спецовку ярко-жёлтого цвета и регулярно
перераспределяет продовольствие в пользу рабочего класса. По его словам, деливерилифтинг
является для многих социалистов единственным способом попробовать такие
продукты, как чёрная икра, сыр с плесенью и трюфели. В среднем буржуа,
заказавший доставку продуктов на дом, жертвует до 15% продуктов из своего
заказа на поддержку голодающих пролетариев, даже не подозревая об этом.
Наиболее же злостных буржуев, чаще других пользующихся услугами доставки еды,
Олег может продразверстать и на 30% от их заказа.

«Конечно, в таком виде выражается наша классовая борьба с репрессивным
государством и буржуазией, на которую оно опирается, – рассказывает Олег. – Мне
иногда больно смотреть, что эти люди заказывают. Под Новый год одна женщина
заказала целых две банки красной икры. Две! Зачем ей столько? Я решил преподать
ей урок и одну банку экспроприировал, а вторую заменил на более дешёвую икру
минтая. Таким образом была восстановлена справедливость. Нередко также я и мои
товарищи вытаскиваем из пакетов несколько вареников или пельменей, заказанных на разновес. Таким образом рабочий класс спасается от голода и нищеты».

По словам Олега, все добытые в ходе экспроприаций продукты
употребляются им лично, либо разделяются с товарищами на собрании кружка «Марксисты
против трансфобии».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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