Деливерилифтинг: курьеры-социалисты занялись экспроприацией еды буржуазии

Движение деливерилифтинга (от англ. «delivery» – доставка и «lifting» – кража) набирает

популярность среди молодых социалистов, работающих в курьерских службах

доставки еды. По словам сторонников этой идеологии, они занимаются реквизицией излишков еды, заказанной буржуазией.

С нами согласился поговорить один из ветеранов московского

движения деливерилифтинга – 21-летний Олег. Молодой человек подрабатывает в

сервисе доставки еды, носит рабочую спецовку ярко-жёлтого цвета и регулярно

перераспределяет продовольствие в пользу рабочего класса. По его словам, деливерилифтинг

является для многих социалистов единственным способом попробовать такие

продукты, как чёрная икра, сыр с плесенью и трюфели. В среднем буржуа,

заказавший доставку продуктов на дом, жертвует до 15% продуктов из своего

заказа на поддержку голодающих пролетариев, даже не подозревая об этом.

Наиболее же злостных буржуев, чаще других пользующихся услугами доставки еды,

Олег может продразверстать и на 30% от их заказа.

«Конечно, в таком виде выражается наша классовая борьба с репрессивным

государством и буржуазией, на которую оно опирается, – рассказывает Олег. – Мне

иногда больно смотреть, что эти люди заказывают. Под Новый год одна женщина

заказала целых две банки красной икры. Две! Зачем ей столько? Я решил преподать

ей урок и одну банку экспроприировал, а вторую заменил на более дешёвую икру

минтая. Таким образом была восстановлена справедливость. Нередко также я и мои

товарищи вытаскиваем из пакетов несколько вареников или пельменей, заказанных на разновес. Таким образом рабочий класс спасается от голода и нищеты».

По словам Олега, все добытые в ходе экспроприаций продукты

употребляются им лично, либо разделяются с товарищами на собрании кружка «Марксисты

против трансфобии».

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