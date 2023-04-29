 

Мнение: Как внучка «нашутила» деду 15 лет колонии….

29.04.2023, 15:12, Разное
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Девочка из Сочи приехала к бабушке с дедушкой в деревню Большое Иевлево Нижегородской области.

Но деревенская жизнь быстро утомила 11-летнюю городскую внучку. И она придумала, как вернуться в Сочи.

Написала старшей сестре, что дед пристает к ней и лезет в трусики, и попросила забрать ее домой. Сестра позвонила отцу, отец обратился в полицию. В отношении деда 65-летнего Виктора Трубачева стремительно возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Уже на следующий день внучка призналась, что оговорила деда, что это была «шутка». Но было уже поздно.

Эта история произошла в июле 2019 года. А вчера стало известно, что деда приговорили к 15 годам колонии строго режима.

И как внучке жить с этим? Зная, что «нашутила»  деду 15 лет колонии?

Источник: Ирек Муртазин


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