Мнение: Круглосуточное роботакси, тракторы «запустил и забыл» и Владимир Путин про беспилотники

1. Беспилотные такси в США постепенно отказываются от надзора кожаных мешков. Во второй половине 19-го века, когда в Британии появились первые автомобили, извозчики пролоббировали «закон красного флага» — перед каждым автомобилем должен был идти пеший сигнальщик и размахивать красным флагом, предупреждая об опасности. В наше время аналогичным образом ограничены беспилотные автомобили — разработчики вынуждены «для безопасности» держать в салоне вахтёра, который ничего не делает, просто сидит на водительском кресле и тупит в смартфон.

Так вот, сейчас постепенно от этой нелепой практики начинают отказываться (ссылка):



Cruise, подразделение автономных транспортных средств General Motors, стала круглосуточно эксплуатировать часть своих 242 роботакси в Сан-Франциско в беспилотном режиме. Ранее в полностью автономном режиме роботакси работали только ночью, а днем в салоне для подстраховки находился водитель.

Генеральный директор Cruise Кайл Фогт сообщил, что компания увеличила размер автопарка на 86%, «со 130 до 242 одновременно работающих автомобилей». Всего автомобили накатали 2,4 млн километров и совершают по 1000 поездок без водителя с пассажирами каждые сутки (то есть в среднем по 4 поездки на машину, что пока совсем немного). <…>

Эта новость появилась на фоне свежих данных о том, что инвестиции в роботакси и операции на этом рынке упали на 60% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Крупные операторы автономного транспорта сокращают расходы, увольняют сотрудников, а некоторые вообще закрываются.

2. Беспилотники замещают людей и в сельском хозяйстве (ссылка):



Крупнейший поставщик агропромышленной техники намерен превратить автоматизацию сельского хозяйства в отраслевой стандарт. Компания John Deere объявила о запуске в серийное производство беспилотных тракторов 8R, работающих по принципу «запустил и забыл». Фермеры смогут приобрести первые машины нового типа в третьем квартале этого года. <…>

Автономный комплект John Deere включает шесть пар стереокамер, обеспечивающих обзор на 360 градусов, вычислительный модуль и GPS-навигатор. Система собирает данные о сельскохозяйственных угодьях, картирует местность и передает информацию алгоритмам, которые прокладывают новые маршруты и идентифицируют препятствия.

«Все, что нужно фермерам, — это доставить трактор на поле и использовать смартфон, чтобы осмотреть свою ферму», — объяснили представители John Deere, добавив, что единственное ограничение для клиентов — это необходимость возвращаться на поле каждые восемь часов для дозаправки тракторов.

В компании также предусмотрели неожиданные и непрогнозируемые обстоятельства. В случае, если беспилотный трактор столкнется с программной ошибкой, потеряется в пространстве или не сможет идентифицировать объект перед собой, система автоматически отправит сигнал в центр управления. Далее операторы John Deere переключаться на ручное управление, проверят неполадку и вернут трактор на поле или свяжутся с его владельцем.

Напомню, что Россия — один из мировых лидеров по беспилотным комбайнам. Беспилотники давно уже ездят по нашим полям, внося существенный вклад в рекордные урожаи последних лет.

3. В России собираются вложить серьёзную сумму в летающие беспилотники. Подчеркну особо, триллион — это в тысячу раз больше миллиарда, то есть довольно много (ссылка):

Объем инвестиций в отрасль беспилотных летательных аппаратов составит 1 триллион рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав это направление перспективным и важнейшим в деятельности России.

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только вот с коллегами смотрели на ближайшее время объем 500 миллиардов рублей. Но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего <…> будет 1 триллион рублей», — заявил Путин во время презентаций предприятий в сфере БПЛА.

Азам обращения с беспилотниками будут обучать теперь с малых лет (ссылка):

В российские образовательные программы, в том числе в школах, нужно внедрить курсы по управлению беспилотниками. Так считает президент РФ Владимир Путин.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — отметил он 27 апреля (цитата по ТАСС).

По словам Путина, это «интересное и полезное дело», во-первых, отвлечет школьников от того, «чем не надо было бы заниматься». Во-вторых, отметил он, такая профориентация пойдет на пользу и стране.

Соответствующие курсы Путин считает нужным включить в образовательные программы в самых разных областях — речь идет о том, что необходимыми навыками должны обладать агрономы, строители, энергетики и транспортники.