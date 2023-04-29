По словам доктора Мясникова, краски для татуировок являются источником солей, содержащих тяжелые металлы

Россияне недооценивают опасность татуировок в некоторых случаях. Александр Мясников, известный врач общей практики, телеведущий и популярный телеведущий пояснил об опасностях татуировок.

Даже натуральные растительные красители могут вызвать проблемы, так как краски для татуировок часто содержат соли тяжелых металлов.

“Проводились специальные исследования, в которых наблюдались татуированные больные, с диагностированной онкологией кожи, меланомой. Кстати, и рядом других онкологических заболеваний. Причем все эти диагнозы врачи уже тогда связывали именно с наличием татуировок”, – отметил Мясников.

Временные татуировки хной могут вызвать гемолиз у людей с врожденным дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Именно подобными проблемами объясняется категорическая неприязнь татуировок врачем.