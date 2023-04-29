Правда ли, что правильная осанка улучшает настроение

Исследование, проведенное профессором Николаусом Трое из Канадского института перспективных исследований и опубликованное в “Журнале поведенческой терапии и экспериментальной психиатрии”, показывает, что и ходьба, и правильная осанка напрямую влияют на настроение. По словам профессора, «неудивительно, что хорошее настроение и самочувствие влияют на то, как вы ходите, или на вашу осанку». В этой статье рассказывается о том, влияет ли настроение на нашу походку и улучшает ли настроение правильная осанка.

Как проводилось новое исследование

Для проведения этого эксперимента участники получили список, который содержал как положительные, так и отрицательные слова: «милый», «испуганный», «тревожный» и это лишь некоторые из них. Затем участников исследования попросили имитировать два стиля ходьбы: депрессивный и радостный. Интересно, что даже когда участники эксперимента имитировали определенный стиль ходьбы, их настроение менялось таким образом, чтобы оно соответствовало походке, которой они подражали.

Еще более интересным является тот факт, что люди, которым было предложено ходить в депрессивном стиле, запомнили больше негативных слов по сравнению с теми, кому было предложено ходить в веселом, счастливом стиле. В результате они запомнили больше положительных слов.

Может ли неправильная осанка вызвать депрессию

Мы уже знаем, что неправильная осанка не полезна для здоровья позвоночника. Однако исследования показывают, что неправильная осанка может даже вызвать у вас депрессию. Это подтвердилось с помощью исследования, проведенного на выборке из 74 человек.

Согласно результатам участники, сохранявшие правильную осанку, сообщили о повышении самооценки и более позитивном настрое. С другой стороны, было доказано, что люди, которые сохраняют неправильную осанку, более подавлены, тревожны и сообщают об отсутствии уверенности в себе.

Результаты исследования

Результаты исследования показывают, что депрессивный стиль ходьбы и неправильная осанка могут быть причиной ухудшения настроения. При этом, приложив немного усилий, можно значительно улучшить свое настроение. Конечно, правильная осанка и последовательная походка не гарантируют вам радужной жизни, в которой все позитивно.

Однако есть небольшие привычки, которые вы можете включить в свой распорядок дня, чтобы всегда быть в хорошем настроении и легче преодолевать трудные периоды. Также исследование показывает, что физические упражнения не требуют больших усилий, чтобы вызвать положительные изменения в вашем психическом здоровье.