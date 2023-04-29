 

Рупор тоталитарной пропаганды: После боя с ЧВК “Вагнер”

29.04.2023, 14:09, Разное
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В Артемовске у ВСУ кварталы постепенно заканчиваются. "Вагнер" достаточно успешно взломал оборону ВСУ у воинской части и полностью зачистил ее. Фронт выкатывается непосредственно к многоэтажкам, где находится последний рубеж обороны ВСУ в Артемовске.

Об уровне потерь ВСУ в районе города наглядно говорит вот это видео. Это всего лишь один из участков обороны ВСУ к западу от города после одного боя с ЧВК "Вагнер".

Запишут в "пропавших без вести".

Источник: Colonel Cassad


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