Рупор тоталитарной пропаганды: После боя с ЧВК “Вагнер”

В Артемовске у ВСУ кварталы постепенно заканчиваются. "Вагнер" достаточно успешно взломал оборону ВСУ у воинской части и полностью зачистил ее. Фронт выкатывается непосредственно к многоэтажкам, где находится последний рубеж обороны ВСУ в Артемовске.

Об уровне потерь ВСУ в районе города наглядно говорит вот это видео. Это всего лишь один из участков обороны ВСУ к западу от города после одного боя с ЧВК "Вагнер".

Запишут в "пропавших без вести".

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