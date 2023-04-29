Рупор тоталитарной пропаганды: После боя с ЧВК “Вагнер”
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В Артемовске у ВСУ кварталы постепенно заканчиваются. "Вагнер" достаточно успешно взломал оборону ВСУ у воинской части и полностью зачистил ее. Фронт выкатывается непосредственно к многоэтажкам, где находится последний рубеж обороны ВСУ в Артемовске.
Об уровне потерь ВСУ в районе города наглядно говорит вот это видео. Это всего лишь один из участков обороны ВСУ к западу от города после одного боя с ЧВК "Вагнер".
Запишут в "пропавших без вести".
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Источник: Colonel Cassad
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